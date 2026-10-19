Uğurcan etkisi

Süper Lig'de iki maçlık galibiyet serisi yakalayan G.Saray, G.Birliği'ni yenerek liderliğini sürdürdü. Deniz Gül'ün maçın sonlarında attığı golün yanı sıra kaleci Uğurcan Çakır'ın performansı da zaferde önemli pay sahibi oldu. Geçen yıl kalesinde harikalar yaratan ve 14 yıl eldivenleri giyen Fernando Muslera'yı bile unutturan Uğurcan, bu sezona iyi başlamamıştı. Eski formuna ulaşması zaman alan milli kaleci, önceki gün rakiplerine geçit vermedi.

GEÇEN YILI ANIMSATTI

Sarı-kırmızılılar bu sezon üçüncü kez kalesini gole kapatırken Uğurcan Çakır da yaptığı 6 önemli kurtarışla dikkatleri üzerine çekti. Uğurcan benzer bir performansı geçen sezon da yapmıştı. G.Saray'a transfer olduğu ilk sezonda 7. haftada Alanyaspor deplasmanında forma giyen Uğurcan Çakır, tam 8 kurtarış yapmıştı. Kariyer rekorunu egale eden tecrübeli file bekçisi, takımının 1-0'lık galibiyetinde en önemli rolü oynamıştı.