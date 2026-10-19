UEFA'dan Galatasaray'ın başvurusuna ret!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, 21 Ekim Çarşamba günü Fransız ekibi Lille ile kozlarını paylaşacak.

Fransa'daki protestolarda şiddet ve yağma olaylarının yaşanmasının ardından sarı kırmızılı kulüp, UEFA'ya maçın ertelenmesi için başvuruda bulunmuştu. UEFA ise Galatasaray'ın bu talebini reddetti.

A Spor muhabiri Emre Kaplan yaptığı paylaşımda, "Galatasaray, maçın ertelenmesi için UEFA'ya başvuruda bulundu. 3 gündür yönetim bu konuda girişimlerini sürdürüyor. Bu talep kabul görmedi; UEFA maçın normal gününde seyircili olarak oynanmasını istiyor, bu konuda bir değişiklik olması beklenmiyor." ifadelerini kullandı.