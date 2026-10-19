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Anasayfa Galatasaray UEFA'dan Galatasaray'ın başvurusuna ret!

UEFA'dan Galatasaray'ın başvurusuna ret!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında 21 Ekim Çarşamba günü Fransız temsilcisi Lille'e konuk olacak. Fransa'da yaşanan protestolarda şiddet ve yağma olaylarının ardından sarı kırmızılı kulüp, UEFA'ya maçın ertelenmesi için başvuruda bulunmuştu. UEFA ise Galatasaray'ın bu talebini reddetti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 00:55
UEFA'dan Galatasaray'ın başvurusuna ret!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, 21 Ekim Çarşamba günü Fransız ekibi Lille ile kozlarını paylaşacak.

Fransa'daki protestolarda şiddet ve yağma olaylarının yaşanmasının ardından sarı kırmızılı kulüp, UEFA'ya maçın ertelenmesi için başvuruda bulunmuştu. UEFA ise Galatasaray'ın bu talebini reddetti.

A Spor muhabiri Emre Kaplan yaptığı paylaşımda, "Galatasaray, maçın ertelenmesi için UEFA'ya başvuruda bulundu. 3 gündür yönetim bu konuda girişimlerini sürdürüyor. Bu talep kabul görmedi; UEFA maçın normal gününde seyircili olarak oynanmasını istiyor, bu konuda bir değişiklik olması beklenmiyor." ifadelerini kullandı.

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