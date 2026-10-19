Uçar: Buruk Winner bir hoca

Futbolculuk kariyerine G.Saray alt yapısında başlayan ve günümüzde teknik direktörlük yapan Uğur Uçar, Okan Buruk’u övdü.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 06:50
Futbolculuk kariyerine G.Saray alt yapısında başlayan ve günümüzde teknik direktörlük yapan Uğur Uçar, Okan Buruk'u övdü. Son olarak Süper Lig'e yükselttiği Çorum FK'yı çalıştıran ve daha sonra görevinden ayrılan Uçar, "Okan Buruk, 'Winner' bir karakter. Akhisar'da da final oynayıp kazandı. Finalleri oynayıp kazanabiliyorsan, Winner bir hoca oluyorsun. 4'te 4 yapmasına rağmen eleştiriliyor ama kolay değil" dedi.