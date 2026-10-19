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Anasayfa Galatasaray Uçar: Buruk Winner bir hoca

Uçar: Buruk Winner bir hoca

Futbolculuk kariyerine G.Saray alt yapısında başlayan ve günümüzde teknik direktörlük yapan Uğur Uçar, Okan Buruk’u övdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 06:50
Uçar: Buruk Winner bir hoca
Futbolculuk kariyerine G.Saray alt yapısında başlayan ve günümüzde teknik direktörlük yapan Uğur Uçar, Okan Buruk'u övdü. Son olarak Süper Lig'e yükselttiği Çorum FK'yı çalıştıran ve daha sonra görevinden ayrılan Uçar, "Okan Buruk, 'Winner' bir karakter. Akhisar'da da final oynayıp kazandı. Finalleri oynayıp kazanabiliyorsan, Winner bir hoca oluyorsun. 4'te 4 yapmasına rağmen eleştiriliyor ama kolay değil" dedi.
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