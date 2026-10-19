Sane’ye kesik

Bu sezon sahadaki umursamaz tavırları ve hücumdaki etkisizliği nedeniyle eleştirilen Sane, formasını kaybedecek.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 06:50
Bu sezon sahadaki umursamaz tavırları ve hücumdaki etkisizliği nedeniyle eleştirilen Sane, formasını kaybedecek. Yoğun tempo nedeniyle G.Birliği deplasmanında sahaya ilk 11'de çıkan Alman futbolcu, beklentilerin altında kalmış ve 61'de yerini Rafael Leao'ya bırakmıştı. Lille ve F.Bahçe maçlarına da yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.