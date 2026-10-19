Okan Buruk'tan oyuncularına sert uyarı: "Siz bu değilsiniz"
Gençlerbirliği karşısında alınan 3 puana rağmen oynanan futbolla eleştirilerin hedefi olan Galatasaray'da Okan Buruk, takımına tepkisini dile getirdi. Deplasmanda oynanacak zorlu Lille karşılaşması öncesi sarı-kırmızılı takımın soyunma odasında yaşananlar ve tecrübeli çalıştırıcının dikkat çeken ifadeleri gündeme damga vurdu. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 16:17
SİZ GALATASARAYSINIZ
İSTEDİĞİ GiBİ DÖNEMEDİ
Ligin 4. haftasındaki Başakşehir deplasmanında sakatlanan Victor Osimhen, sahalara döndükten sonra çıktığı 3 maçta gol sevinci yaşayamadı. Kasımpaşa, Barcelona ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında skor üretemese de 1 asist yapan Nijeryalı yıldız, gol orucunu Lille maçında bozmak istiyor. Osimhen, bir an önce eski formuna kavuşarak takımına yeniden katkı sağlamayı hedefliyor.
SANE KENDİNİ BULAMADI
Sezon başladığından beri taraftarların beklentisini karşılayamayan Leroy Sane, formsuz görüntüsüyle eleştirilerin odağında yer alıyor. Gençlerbirliği karşılaşmasında kale önünde net bir fırsatı değerlendiremeyen ve yine etkisiz bir performans sergileyen Alman futbolcu, bu sezon çıktığı 10 maçta skor katkısı üretemedi.
İPTEN ALDI
Gençlerbirliği karşısında zorlanan Galatasaray'da maçın kahramanı oyuna sonradan giren Deniz Gül oldu. Genç golcü, 88. dakikada kaydettiği kritik golle takımına galibiyeti getirdi. Deniz Gül yaz transfer döneminde Victor Osimhen'in yedeği olarak Porto'dan 10 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılmıştı. Genç golcü, sarıkırmızılı forma altında çıktığı 5. maçta ilk kez gol sevinci yaşadı.
LEAO'DAN KÖTÜ HABER
Gençlerbirliği maçına 61. dakikada dahil olan Rafael Leao, 75. dakikada sakatlık yaşayarak oyundan alınmıştı. Maç sonu açıklama yapan teknik direktör Okan Buruk, saha zemininden dolayı ayağı kayan Portekizli futbolcunun sakatlandığını belirtti. Galatasaray'ın yaptığı açıklamada ise yıldız oyuncunun kasık adelesinde zorlanma olduğu duyuruldu. Leao'nun kesin durumu bugün açıklanacak.
LİLLE MESAİSİ BAŞLADI
Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği idmanla start verdi. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman pas ve topa sahip olma çalışmalarıyla geçerken, sarı-kırmızılı futbolcuların hırslı ve yüksek konsantrasyonlu görüntüsü dikkat çekti. Galatasaray, hazırlıklarına yapacağı idmanla devam edecek.
GALATASARAY MAÇINA YETİŞEBİLİR
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde bu haftaki rakibi Lille'in kalecisi Berke Özer, Arsenal maçında aldığı darbe yüzünden Brest karşılaşmasında görev alamamıştı. Lille Teknik Direktörü Davide Ancelotti, milli kalecinin durumu hakkında, "Berke, Brest maçında acı çektiği için oynamadı. Sanırım Galatasaray maçına hazır olacak" ifadelerini kullandı.
TORREİRA VE UGOCHUKWU DÖNÜYOR
Kasımpaşa karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle takımını yalnız bırakan Lucas Torreira cezasını tamamladı. Öte yandan Lesley Ugochukwu da Trabzonspor karşılaşmasındaki hareketi sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) aldığı 2 maçlık cezayı geride bıraktı. Gençlerbirliği maçında takımlarını yalnız bırakan iki oyuncu, Fenerbahçe derbisinde sahadaki yerlerini alabilecek.
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