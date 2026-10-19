CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Okan Buruk'tan oyuncularına sert uyarı: 'Siz bu değilsiniz'

Okan Buruk'tan oyuncularına sert uyarı: "Siz bu değilsiniz"

Gençlerbirliği karşısında alınan 3 puana rağmen oynanan futbolla eleştirilerin hedefi olan Galatasaray'da Okan Buruk, takımına tepkisini dile getirdi. Deplasmanda oynanacak zorlu Lille karşılaşması öncesi sarı-kırmızılı takımın soyunma odasında yaşananlar ve tecrübeli çalıştırıcının dikkat çeken ifadeleri gündeme damga vurdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 16:17
Okan Buruk'tan oyuncularına sert uyarı: "Siz bu değilsiniz"

Gençlerbirliği karşısında ortaya konulan futbol hem camiayı mutlu etmedi hem de teknik direktör Okan Buruk'u çok kızdırdı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Okan Buruk'tan oyuncularına sert uyarı: "Siz bu değilsiniz"

Tecrübeli çalıştırıcı basın toplantısında, "Bugün hiçbir zaman çok iyi oynamadık. Kazandığımız için mutluyuz ama oyun ve konsantrasyon olarak daha iyisini yapmalıyız. Eğer Galatasaray'sanız nerede oynarsanız oynayın, kime karşı oynarsanız oynayın çok daha iyisini yapmamız gerekiyor" dedi.

Okan Buruk'tan oyuncularına sert uyarı: "Siz bu değilsiniz"

SİZ GALATASARAYSINIZ

Posta'nun haberine göre Soyunma odasında takımla toplantı yapan Buruk'un, "Bireysel olarak çok kötüyüz. Sizin yeteneğiniz bu değil. Bu şekilde sezon gitmez. Kazanmamıza rağmen oyundan memnun değilim. Bu maçı unutup Lille maçında gerçek Galatasaray'ı gösterin. Fransa'da savaşın ve kazanın" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Okan Buruk'tan oyuncularına sert uyarı: "Siz bu değilsiniz"

İSTEDİĞİ GiBİ DÖNEMEDİ

Ligin 4. haftasındaki Başakşehir deplasmanında sakatlanan Victor Osimhen, sahalara döndükten sonra çıktığı 3 maçta gol sevinci yaşayamadı. Kasımpaşa, Barcelona ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında skor üretemese de 1 asist yapan Nijeryalı yıldız, gol orucunu Lille maçında bozmak istiyor. Osimhen, bir an önce eski formuna kavuşarak takımına yeniden katkı sağlamayı hedefliyor.

Okan Buruk'tan oyuncularına sert uyarı: "Siz bu değilsiniz"

SANE KENDİNİ BULAMADI

Sezon başladığından beri taraftarların beklentisini karşılayamayan Leroy Sane, formsuz görüntüsüyle eleştirilerin odağında yer alıyor. Gençlerbirliği karşılaşmasında kale önünde net bir fırsatı değerlendiremeyen ve yine etkisiz bir performans sergileyen Alman futbolcu, bu sezon çıktığı 10 maçta skor katkısı üretemedi.

Okan Buruk'tan oyuncularına sert uyarı: "Siz bu değilsiniz"

İPTEN ALDI

Gençlerbirliği karşısında zorlanan Galatasaray'da maçın kahramanı oyuna sonradan giren Deniz Gül oldu. Genç golcü, 88. dakikada kaydettiği kritik golle takımına galibiyeti getirdi. Deniz Gül yaz transfer döneminde Victor Osimhen'in yedeği olarak Porto'dan 10 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılmıştı. Genç golcü, sarıkırmızılı forma altında çıktığı 5. maçta ilk kez gol sevinci yaşadı.

Okan Buruk'tan oyuncularına sert uyarı: "Siz bu değilsiniz"

LEAO'DAN KÖTÜ HABER

Gençlerbirliği maçına 61. dakikada dahil olan Rafael Leao, 75. dakikada sakatlık yaşayarak oyundan alınmıştı. Maç sonu açıklama yapan teknik direktör Okan Buruk, saha zemininden dolayı ayağı kayan Portekizli futbolcunun sakatlandığını belirtti. Galatasaray'ın yaptığı açıklamada ise yıldız oyuncunun kasık adelesinde zorlanma olduğu duyuruldu. Leao'nun kesin durumu bugün açıklanacak.

Okan Buruk'tan oyuncularına sert uyarı: "Siz bu değilsiniz"

LİLLE MESAİSİ BAŞLADI

Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği idmanla start verdi. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman pas ve topa sahip olma çalışmalarıyla geçerken, sarı-kırmızılı futbolcuların hırslı ve yüksek konsantrasyonlu görüntüsü dikkat çekti. Galatasaray, hazırlıklarına yapacağı idmanla devam edecek.

Okan Buruk'tan oyuncularına sert uyarı: "Siz bu değilsiniz"

GALATASARAY MAÇINA YETİŞEBİLİR

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde bu haftaki rakibi Lille'in kalecisi Berke Özer, Arsenal maçında aldığı darbe yüzünden Brest karşılaşmasında görev alamamıştı. Lille Teknik Direktörü Davide Ancelotti, milli kalecinin durumu hakkında, "Berke, Brest maçında acı çektiği için oynamadı. Sanırım Galatasaray maçına hazır olacak" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk'tan oyuncularına sert uyarı: "Siz bu değilsiniz"

TORREİRA VE UGOCHUKWU DÖNÜYOR

Kasımpaşa karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle takımını yalnız bırakan Lucas Torreira cezasını tamamladı. Öte yandan Lesley Ugochukwu da Trabzonspor karşılaşmasındaki hareketi sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) aldığı 2 maçlık cezayı geride bıraktı. Gençlerbirliği maçında takımlarını yalnız bırakan iki oyuncu, Fenerbahçe derbisinde sahadaki yerlerini alabilecek.

"G.Saray'a karşı oynamak onu motive edecek!"
Ve G.Saray ile Juventus masada! Transfer...
DİĞER
Trabzonspor’da Noah Saviolo’dan transfer itirafı! ‘Başkasını izlemeye geldi’
Başkan Erdoğan siyonist nifak tohumlarına karşı uyardı! "Etrafımız ateş çemberi" deyip mesajı verdi: Büyük mücadelenin tam göbeğindeyiz
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İsmail Kartal: Nasıl oynarlarsa oynasınlar...
G.Saray'da Singo gelişmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray, Lille maçının hazırlıklarına devam etti! G.Saray, Lille maçının hazırlıklarına devam etti! 16:51
Okan Buruk'tan oyuncularına sert uyarı! Okan Buruk'tan oyuncularına sert uyarı! 16:17
G.Saray'dan Leao açıklaması! G.Saray'dan Leao açıklaması! 15:38
Derbinin tarihi değişecek mi? Derbinin tarihi değişecek mi? 15:30
G.Saray'da Singo gelişmesi! G.Saray'da Singo gelişmesi! 15:29
Ake'den Ederson ve Skriniar'a övgü! Ake'den Ederson ve Skriniar'a övgü! 15:14
Daha Eski
İsmail Kartal: Nasıl oynarlarsa oynasınlar... İsmail Kartal: Nasıl oynarlarsa oynasınlar... 14:53
A Milli Takım'da Sergen Yalçın sürprizi! A Milli Takım'da Sergen Yalçın sürprizi! 14:42
Lille-Galatasaray maçı ne zaman? Lille-Galatasaray maçı ne zaman? 10:31
F.Bahçe'de Asensio gelişmesi! Kaçıracağı maçlar... F.Bahçe'de Asensio gelişmesi! Kaçıracağı maçlar... 10:54
İşte Lille-G.Saray maçının hakemi! İşte Lille-G.Saray maçının hakemi! 11:18
G.Saray'dan UEFA'ya başvuru! G.Saray'dan UEFA'ya başvuru! 11:37