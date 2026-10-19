Gençlerbirliği karşısında ortaya konulan futbol hem camiayı mutlu etmedi hem de teknik direktör Okan Buruk'u çok kızdırdı.

Tecrübeli çalıştırıcı basın toplantısında, "Bugün hiçbir zaman çok iyi oynamadık. Kazandığımız için mutluyuz ama oyun ve konsantrasyon olarak daha iyisini yapmalıyız. Eğer Galatasaray'sanız nerede oynarsanız oynayın, kime karşı oynarsanız oynayın çok daha iyisini yapmamız gerekiyor" dedi.