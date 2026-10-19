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Anasayfa Galatasaray Lille maçı öncesi flaş röportaj: Galatasaray'a karşı oynamak onu motive edecek!

Lille maçı öncesi flaş röportaj: Galatasaray'a karşı oynamak onu motive edecek!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde henüz puanla tanışamayan Galatasaray, Lille deplasmanından galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor. Sarı-kırmızılıların Ligue 1 temsilcisiyle yapacağı bu zorlu karşılaşma öncesi Fransız basınından gelen çarpıcı yorumlar, fotomac.com.tr'ye özel röportajla karşınızda.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 17:13 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2026 17:19
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Lille maçı öncesi flaş röportaj! Galatasaray'a karşı oynamak onu motive edecek!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, zorlu Lille deplasmanına çıkmaya hazırlanıyor. Lig aşamasının 3. haftasında oynanacak karşılaşmadan sarı-kırmızılılar, puan veya puanlarla dönmek ve Ligue 1 ekibi karşısında siftah yapmak istiyor.

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Lille maçı öncesi flaş röportaj! Galatasaray'a karşı oynamak onu motive edecek!

Kritik mücadele için geri sayım sürerken fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere, Tribuna.com'dan Vincent Tanguy ile Lille-Galatasaray maçına dair dikkat çeken bir röportaj gerçekleştirdi.

Lille maçı öncesi flaş röportaj! Galatasaray'a karşı oynamak onu motive edecek!

Fransız cephesinin karşılaşmaya dair düşüncelerini aktaran Vincent, Lille'in eksikliklerine dikkat çekerken mücadelede kilit rol oynayacak detaylara da değindi. İşte o röportajın tamamı...

Lille maçı öncesi flaş röportaj! Galatasaray'a karşı oynamak onu motive edecek!

Soru: Galatasaray, son yıllarda yüksek pres ve tempolu geçiş oyunuyla öne çıkıyor. Sizce Lille'in bu maç özelindeki ana stratejisi ve saha içi öncelikleri neler olacaktır?

Lille maçı öncesi flaş röportaj! Galatasaray'a karşı oynamak onu motive edecek!

"HAYATİ BİR SİLAHA DÖNÜŞEBİLİR!"

Cevap: "LOSC'un iki temel hedefi var: Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk puanlarını almak ve etkili bir savunma yapmak. Lille ilk iki maçında Real Betis'e (2-3) ve Arsenal'e (3-0) kaybetti; bu nedenle kendi taraftarı önünde performans göstermeleri üzerinde ciddi bir baskı var.

Lille maçı öncesi flaş röportaj! Galatasaray'a karşı oynamak onu motive edecek!

Ligue 1'de bile kalesinde çok fazla gol gördükleri için savunma hattı bir endişe kaynağı. Tiago Santos'un sakatlığı sebebiyle kadro dışı olmasıyla LOSC, savunmada çok değerli bir kozunu kaybetti.

Lille maçı öncesi flaş röportaj! Galatasaray'a karşı oynamak onu motive edecek!

Osimhen veya Leroy Sane kalitesindeki hücumcularla karşılaşacak olan Lille, bir yandan sağlam durmaya odaklanırken diğer yandan kendi hızlı geçiş hücumlarından sonuna kadar yararlanmak zorunda. Ayrıca duran toplar, özellikle hava hakimiyetiyle tanınan Olivier Giroud gibi bir oyuncuyla Lille için hayati bir silaha dönüşebilir."

Lille maçı öncesi flaş röportaj! Galatasaray'a karşı oynamak onu motive edecek!

Soru: Galatasaray'da özellikle hücum hattındaki oyuncuların bireysel kalitesi dikkat çekiyor. Sizce Lille savunması bu isimlere özel bir önlem alacak mı?

Lille maçı öncesi flaş röportaj! Galatasaray'a karşı oynamak onu motive edecek!

"BARCELONA MAÇINDAN MORAL ÇIKARABİLİRLER"

Cevap: "Bu kadar yetenekli hücum oyuncularına karşı özel bir plan uygulamak oldukça zordur. Yine müthiş bir hücum hattına sahip olan Arsenal'e karşı Lille, Alexsandro ve Ngoy'dan oluşan sağlam bir stoper ikilisiyle 4-3-3 düzeninde sahaya çıkmıştı. Buradaki soru, böyle bir kurgunun ne kadar dayanabileceği.

Lille maçı öncesi flaş röportaj! Galatasaray'a karşı oynamak onu motive edecek!

Gunners'a karşı Jurrien Timber'ın 64. dakikadaki golüne kadar direnmişler, ardından 10 dakikadan kısa sürede iki gol daha yemişlerdi. Galatasaray iyi bir takım; ancak şu anda neredeyse hiçbir Avrupa kulübünün durduramadığı bir FC Barcelona karşısında ağır bir mağlubiyet aldılar.

Lille maçı öncesi flaş röportaj! Galatasaray'a karşı oynamak onu motive edecek!

Yine de Türk temsilcisi, skor 1-0'ken 2-0'ı yakalamaya çok yaklaştığı ikna edici bir ilk yarı performansından moral çıkarabilir. Galatasaray, LOSC karşısına çıkarken kesinlikle bu ilk bölümdeki oyunun üzerine koymaya çalışacaktır."

Lille maçı öncesi flaş röportaj! Galatasaray'a karşı oynamak onu motive edecek!

Soru: Savunmada Tiago Santos'un yanı sıra hücumda Ayase Ueda ve Ethan Mbappe gibi kilit isimlerin yokluğu, Lille'in maç planı açısından ne derecede bir eksiklik veya taktiksel zorluk yaratıyor?

Lille maçı öncesi flaş röportaj! Galatasaray'a karşı oynamak onu motive edecek!

"YOKLUKLARI BÜYÜK BİR DARBE"

Cevap: "Bu ciddi bir sorun çünkü hepsi LOSC'un banko ilk 11 oyuncuları; yoklukları kulüp için büyük bir darbe. Geçtiğimiz hafta sonu Brest'e karşı alınan 1-1'lik beraberlikte ilk 11'de başlayan Ethan Mbappe, ne kadar önemli bir figür olduğunu kanıtladı; Lille hücumuna katkısı hayati önem taşıyor.

Lille maçı öncesi flaş röportaj! Galatasaray'a karşı oynamak onu motive edecek!

Onun sahada olması, ileride Olivier Giroud'nun oyunu bağlama ve hücumu yönlendirme noktasında pivot rolünü çok daha etkili oynamasını sağlardı. Şimdi onun yerine Dilane Bakwa görev yapacak. Büyük ihtimalle Haraldsson'un 10 numara pozisyonunda yer aldığı, daha çok hızlı geçişlere ve kontrataklara odaklı bir 4-2-3-1 dizilişi göreceğiz."

Lille maçı öncesi flaş röportaj! Galatasaray'a karşı oynamak onu motive edecek!

Soru: Berke Özer'in genel performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Kendisinin adı yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile anıldı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki ezeli rekabet göz önüne alındığında, bu durumun onun maçtaki performansına bir yansıması olur mu?

Lille maçı öncesi flaş röportaj! Galatasaray'a karşı oynamak onu motive edecek!

"BERKE, G.SARAY'A KARŞI MOTİVE OLACAKTIR"

Cevap: "Ligue 1'de görevini gayet iyi yapıyor ve etkileyici bir görüntü çiziyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise işler onun için daha zor geçti; ancak dürüst olmak gerekirse bir futbol makinesi olan Arsenal'e karşı yapabileceği pek bir şey yoktu.

Lille maçı öncesi flaş röportaj! Galatasaray'a karşı oynamak onu motive edecek!

Arsenal maçında aldığı darbe nedeniyle darbeye bağlı ayak sakatlığı yaşayıp Brest maçını kaçırdı; Lille, Galatasaray karşısında onu yeniden kalede görmeyi umuyor. Galatasaray'a karşı oynamak ona kesinlikle ekstra bir motivasyon sağlayacaktır, bu durum Lille'in lehine işleyebilir."

Lille maçı öncesi flaş röportaj! Galatasaray'a karşı oynamak onu motive edecek!

Soru: Ne Başar Önal ne de Berke Özer şu an Türkiye A Milli Takımı'nda kendilerine yer bulabildi. Bu karşılaşmada Berke Özer kaçınılmaz olarak Uğurcan Çakır ile; Başar Önal ise Barış Alper Yılmaz ile kıyaslanacak. Bu milli takım rekabetinin ve motivasyonunun onların sahadaki performanslarına nasıl bir etki yapacağını düşünüyorsunuz?

Lille maçı öncesi flaş röportaj! Galatasaray'a karşı oynamak onu motive edecek!

"MİLLİ TAKIMA MESAJ GÖNDEREBİLİRLER"

Cevap: "LOSC'un son iki maçında yedek kulübesinde kalan ve 10 Ekim'deki Le Havre galibiyetinde kadroya dahi giremeyen Başar Önal için kesin bir şey söylemek zor. İlk 11'de başlaması düşük bir ihtimal. Ancak sonradan oyuna girerse, genç hücumcu Galatasaray'a karşı kendini kanıtlamak için kesinlikle çok istekli olacaktır.

Lille maçı öncesi flaş röportaj! Galatasaray'a karşı oynamak onu motive edecek!

Aynı durum Berke Özer için de geçerli: Galatasaray'a karşı sergilenecek üst düzey bir performans, A Milli Takım'a güçlü bir mesaj gönderebilir."

Lille maçı öncesi flaş röportaj! Galatasaray'a karşı oynamak onu motive edecek!

Soru: El Chadaille Bitshiabu ve Lesley Ugochukwu yaz döneminde kiralık olarak kadroya katıldılar ancak henüz kayda değer bir süre bulamadılar. Sizce bu iki isim sahada daha fazla dakikayı hak ediyor mu?

Lille maçı öncesi flaş röportaj! Galatasaray'a karşı oynamak onu motive edecek!

"HER İKİ OYUNCU DA YETENEKLİ FAKAT..."

Cevap: "İkisi de henüz çok genç ve kendi mevkilerinde kaliteli oyuncuların yer aldığı bir takımda forma rekabetinin çetin geçmesi gayet doğal. Bitshiabu, Galatasaray'da iyi performans sergileyen Abdülkerim Bardakcı ile rekabet halinde; bu kadar tecrübeli bir oyuncuyu ilk 11'den kesmek kolay değil. Bitshiabu rotasyon rolüyle yetinmek ve şans geldiğinde bunu en iyi şekilde değerlendirmek zorunda. Ugochukwu için durum benzer. Her iki oyuncu da yetenekli ve yeteneklerini sergilemek için ellerine geçen her fırsatı değerlendirmeliler."

Lille maçı öncesi flaş röportaj! Galatasaray'a karşı oynamak onu motive edecek!

Soru: Maçın favorisi olarak hangi takımı görüyorsunuz ve skor tahmininiz nedir?

Lille maçı öncesi flaş röportaj! Galatasaray'a karşı oynamak onu motive edecek!

SKOR TAHMİNİ...

Cevap: "Bu, her iki takımın da sahaya varını yoğun koymaktan başka çaresinin olmadığı bir maç. Lille ev sahibi avantajına sahip ancak eksikler Davide Ancelotti için ciddi bir zorluk teşkil ediyor. Galatasaray, özellikle ön alanda yoğun pres uygularsa Lille'e sorun çıkarabilecek araçlara sahip.

Lille maçı öncesi flaş röportaj! Galatasaray'a karşı oynamak onu motive edecek!

İki tarafın da mükemmele yakın bir oyun oynaması gerekiyor. Beraberlik aslında iki takıma da pek yaramaz; ancak ben her iki tarafın da ağları havalandırdığı, birinin öne fırlayamadığı nispeten dengeli bir mücadele bekliyorum: 1-1."

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