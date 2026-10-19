Lille maçı öncesi flaş röportaj: Galatasaray'a karşı oynamak onu motive edecek!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde henüz puanla tanışamayan Galatasaray, Lille deplasmanından galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor. Sarı-kırmızılıların Ligue 1 temsilcisiyle yapacağı bu zorlu karşılaşma öncesi Fransız basınından gelen çarpıcı yorumlar, fotomac.com.tr'ye özel röportajla karşınızda.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 17:13 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2026 17:19
Soru: Galatasaray, son yıllarda yüksek pres ve tempolu geçiş oyunuyla öne çıkıyor. Sizce Lille'in bu maç özelindeki ana stratejisi ve saha içi öncelikleri neler olacaktır?
"HAYATİ BİR SİLAHA DÖNÜŞEBİLİR!"
Cevap: "LOSC'un iki temel hedefi var: Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk puanlarını almak ve etkili bir savunma yapmak. Lille ilk iki maçında Real Betis'e (2-3) ve Arsenal'e (3-0) kaybetti; bu nedenle kendi taraftarı önünde performans göstermeleri üzerinde ciddi bir baskı var.
Ligue 1'de bile kalesinde çok fazla gol gördükleri için savunma hattı bir endişe kaynağı. Tiago Santos'un sakatlığı sebebiyle kadro dışı olmasıyla LOSC, savunmada çok değerli bir kozunu kaybetti.
Osimhen veya Leroy Sane kalitesindeki hücumcularla karşılaşacak olan Lille, bir yandan sağlam durmaya odaklanırken diğer yandan kendi hızlı geçiş hücumlarından sonuna kadar yararlanmak zorunda. Ayrıca duran toplar, özellikle hava hakimiyetiyle tanınan Olivier Giroud gibi bir oyuncuyla Lille için hayati bir silaha dönüşebilir."
Soru: Galatasaray'da özellikle hücum hattındaki oyuncuların bireysel kalitesi dikkat çekiyor. Sizce Lille savunması bu isimlere özel bir önlem alacak mı?
"BARCELONA MAÇINDAN MORAL ÇIKARABİLİRLER"
Cevap: "Bu kadar yetenekli hücum oyuncularına karşı özel bir plan uygulamak oldukça zordur. Yine müthiş bir hücum hattına sahip olan Arsenal'e karşı Lille, Alexsandro ve Ngoy'dan oluşan sağlam bir stoper ikilisiyle 4-3-3 düzeninde sahaya çıkmıştı. Buradaki soru, böyle bir kurgunun ne kadar dayanabileceği.
Gunners'a karşı Jurrien Timber'ın 64. dakikadaki golüne kadar direnmişler, ardından 10 dakikadan kısa sürede iki gol daha yemişlerdi. Galatasaray iyi bir takım; ancak şu anda neredeyse hiçbir Avrupa kulübünün durduramadığı bir FC Barcelona karşısında ağır bir mağlubiyet aldılar.
Yine de Türk temsilcisi, skor 1-0'ken 2-0'ı yakalamaya çok yaklaştığı ikna edici bir ilk yarı performansından moral çıkarabilir. Galatasaray, LOSC karşısına çıkarken kesinlikle bu ilk bölümdeki oyunun üzerine koymaya çalışacaktır."
Soru: Savunmada Tiago Santos'un yanı sıra hücumda Ayase Ueda ve Ethan Mbappe gibi kilit isimlerin yokluğu, Lille'in maç planı açısından ne derecede bir eksiklik veya taktiksel zorluk yaratıyor?
"YOKLUKLARI BÜYÜK BİR DARBE"
Cevap: "Bu ciddi bir sorun çünkü hepsi LOSC'un banko ilk 11 oyuncuları; yoklukları kulüp için büyük bir darbe. Geçtiğimiz hafta sonu Brest'e karşı alınan 1-1'lik beraberlikte ilk 11'de başlayan Ethan Mbappe, ne kadar önemli bir figür olduğunu kanıtladı; Lille hücumuna katkısı hayati önem taşıyor.
Onun sahada olması, ileride Olivier Giroud'nun oyunu bağlama ve hücumu yönlendirme noktasında pivot rolünü çok daha etkili oynamasını sağlardı. Şimdi onun yerine Dilane Bakwa görev yapacak. Büyük ihtimalle Haraldsson'un 10 numara pozisyonunda yer aldığı, daha çok hızlı geçişlere ve kontrataklara odaklı bir 4-2-3-1 dizilişi göreceğiz."
Soru: Berke Özer'in genel performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Kendisinin adı yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile anıldı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki ezeli rekabet göz önüne alındığında, bu durumun onun maçtaki performansına bir yansıması olur mu?
"BERKE, G.SARAY'A KARŞI MOTİVE OLACAKTIR"
Cevap: "Ligue 1'de görevini gayet iyi yapıyor ve etkileyici bir görüntü çiziyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise işler onun için daha zor geçti; ancak dürüst olmak gerekirse bir futbol makinesi olan Arsenal'e karşı yapabileceği pek bir şey yoktu.
Arsenal maçında aldığı darbe nedeniyle darbeye bağlı ayak sakatlığı yaşayıp Brest maçını kaçırdı; Lille, Galatasaray karşısında onu yeniden kalede görmeyi umuyor. Galatasaray'a karşı oynamak ona kesinlikle ekstra bir motivasyon sağlayacaktır, bu durum Lille'in lehine işleyebilir."
Soru: Ne Başar Önal ne de Berke Özer şu an Türkiye A Milli Takımı'nda kendilerine yer bulabildi. Bu karşılaşmada Berke Özer kaçınılmaz olarak Uğurcan Çakır ile; Başar Önal ise Barış Alper Yılmaz ile kıyaslanacak. Bu milli takım rekabetinin ve motivasyonunun onların sahadaki performanslarına nasıl bir etki yapacağını düşünüyorsunuz?
"MİLLİ TAKIMA MESAJ GÖNDEREBİLİRLER"
Cevap: "LOSC'un son iki maçında yedek kulübesinde kalan ve 10 Ekim'deki Le Havre galibiyetinde kadroya dahi giremeyen Başar Önal için kesin bir şey söylemek zor. İlk 11'de başlaması düşük bir ihtimal. Ancak sonradan oyuna girerse, genç hücumcu Galatasaray'a karşı kendini kanıtlamak için kesinlikle çok istekli olacaktır.
Aynı durum Berke Özer için de geçerli: Galatasaray'a karşı sergilenecek üst düzey bir performans, A Milli Takım'a güçlü bir mesaj gönderebilir."
Soru: El Chadaille Bitshiabu ve Lesley Ugochukwu yaz döneminde kiralık olarak kadroya katıldılar ancak henüz kayda değer bir süre bulamadılar. Sizce bu iki isim sahada daha fazla dakikayı hak ediyor mu?
"HER İKİ OYUNCU DA YETENEKLİ FAKAT..."
Cevap: "İkisi de henüz çok genç ve kendi mevkilerinde kaliteli oyuncuların yer aldığı bir takımda forma rekabetinin çetin geçmesi gayet doğal. Bitshiabu, Galatasaray'da iyi performans sergileyen Abdülkerim Bardakcı ile rekabet halinde; bu kadar tecrübeli bir oyuncuyu ilk 11'den kesmek kolay değil. Bitshiabu rotasyon rolüyle yetinmek ve şans geldiğinde bunu en iyi şekilde değerlendirmek zorunda. Ugochukwu için durum benzer. Her iki oyuncu da yetenekli ve yeteneklerini sergilemek için ellerine geçen her fırsatı değerlendirmeliler."
Soru: Maçın favorisi olarak hangi takımı görüyorsunuz ve skor tahmininiz nedir?
SKOR TAHMİNİ...
Cevap: "Bu, her iki takımın da sahaya varını yoğun koymaktan başka çaresinin olmadığı bir maç. Lille ev sahibi avantajına sahip ancak eksikler Davide Ancelotti için ciddi bir zorluk teşkil ediyor. Galatasaray, özellikle ön alanda yoğun pres uygularsa Lille'e sorun çıkarabilecek araçlara sahip.
İki tarafın da mükemmele yakın bir oyun oynaması gerekiyor. Beraberlik aslında iki takıma da pek yaramaz; ancak ben her iki tarafın da ağları havalandırdığı, birinin öne fırlayamadığı nispeten dengeli bir mücadele bekliyorum: 1-1."
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