Soru: Ne Başar Önal ne de Berke Özer şu an Türkiye A Milli Takımı'nda kendilerine yer bulabildi. Bu karşılaşmada Berke Özer kaçınılmaz olarak Uğurcan Çakır ile; Başar Önal ise Barış Alper Yılmaz ile kıyaslanacak. Bu milli takım rekabetinin ve motivasyonunun onların sahadaki performanslarına nasıl bir etki yapacağını düşünüyorsunuz?