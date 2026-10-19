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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Lille-Galatasaray maçının hakemi açıklandı!

Lille-Galatasaray maçının hakemi açıklandı!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçında deplasmanda Lille ile kozlarını paylaşacak. Son olarak sarı-kırmızılıların sahaya çıkacağı maçı yönetecek hakem açıklandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 11:19 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2026 11:25
Lille-Galatasaray maçının hakemi açıklandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmada Sloven hakem Rade Obrenovic görev yapacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, 21 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Fransız ekibi Lille ile karşılaşacak. Bu müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Rade Obrenovic yönetecek. Obrenovic'in yardımcılıklarını Jure Praprotnik ile Matej Zunic yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Martin Matosa olacak.

Mücadelede VAR'da Matej Jug, AVAR'da da Hollandalı Dennis Higler yer alacak.

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