CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Lille-Galatasaray maçı oynanacak mı? Fransa'da sokağa çıkma yasağı

Lille-Galatasaray maçı oynanacak mı? Fransa'da sokağa çıkma yasağı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Fransız temsilcisi Lille ile oynayacağı maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Fransa'da 3 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 20:26 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2026 20:28
Lille-Galatasaray maçı oynanacak mı? Fransa'da sokağa çıkma yasağı

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fransız ekibi Lille ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

21 Ekim Çarşamba akşamı TSİ 19.45'te oynanacak mücadele öncesi Fransa'da sıcak bir gelişme yaşandı.

FRANSA YANGIN YERİ

Fransa'da 17 Ekim'deki protestolarda şiddet ve yağma olayları büyüyerek devam ediyor. Ülkede yaşananlara güvenlik güçleri sert şekilde müdahale ederken, lüks markaların mağazaları ile teknoloji işletmeleri yağmalandı. En az 3 bin işletmenin zarar gördüğü bildirildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Öte yandan, Fransa'da yağma ve şiddet olaylarının ardından kuzeydeki Lille şehri ile çevresindeki Douai, Wattignies ve Denain kentlerinde iki gün süreyle 20.00-06.00 saatlerinde arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

"MAÇ ERTELENMEYECEK" AÇIKLAMASI

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, Fransa'da yaşanan olaylar sonrası bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Paris Saint-Germain - Barcelona ve Lille - Galatasaray maçlarının oynanacağını belirtirken, "Maçların iptal edilmesi söz konusu değil. Maçlar oynanmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

G.SARAY UEFA'YA BAŞVURABİLİR

Bu gelişmeler ışığında, sarı kırmızılı temsilcimizin kamp yapılacak bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılması ve maç günü ek güvenlik güçlerinin görevlendirilmesi yönünde UEFA'dan talepte bulunabileceği öğrenildi.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Trabzonspor penaltı bekledi!
Trabzonspor-Beşiktaş | CANLI
DİĞER
Marco Asensio ile İsmail Kartal arasında kriz var mı? Murat Özbostan analiz etti: Egoları da yönetmelisiniz
'Fon'ksiyonel ayrılık! SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti... Bakan Yardımcısı Çelik emekliliğini istedi
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Andre Onana kalede devleşti!
Milli takımda Sergen Yalçın dönemi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor penaltı bekledi! Trabzonspor penaltı bekledi! 20:51
Ozan Tufan Beşiktaş maçlarını boş geçmiyor! Ozan Tufan Beşiktaş maçlarını boş geçmiyor! 20:45
Lille-G.Saray maçı oynanacak mı? Lille-G.Saray maçı oynanacak mı? 20:26
Milli takımda Sergen Yalçın dönemi! Milli takımda Sergen Yalçın dönemi! 19:58
Reis'tan derbi öncesi kritik açıklama! Reis'tan derbi öncesi kritik açıklama! 19:29
Kıran kırana maçta kazanan Muğlaspor! Kıran kırana maçta kazanan Muğlaspor! 19:24
Daha Eski
Italiano'dan Cerny ve Vlahovic sözleri! Italiano'dan Cerny ve Vlahovic sözleri! 19:20
Ankara Keçiörengücü deplasmanda kazandı! Ankara Keçiörengücü deplasmanda kazandı! 19:13
Efeler'in Dünya Kupası heyecanı! Efeler'in Dünya Kupası heyecanı! 14:22
Steven Caulker'dan işsizlik açıklaması! Steven Caulker'dan işsizlik açıklaması! 14:33
Iheanacho'ya taraftarlardan karpuz hediyesi Iheanacho'ya taraftarlardan karpuz hediyesi 14:38
A Milli Takım'da Sergen Yalçın sürprizi! A Milli Takım'da Sergen Yalçın sürprizi! 14:42