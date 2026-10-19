Lille-Galatasaray maçı oynanacak mı? Fransa'da sokağa çıkma yasağı

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fransız ekibi Lille ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

21 Ekim Çarşamba akşamı TSİ 19.45'te oynanacak mücadele öncesi Fransa'da sıcak bir gelişme yaşandı.

FRANSA YANGIN YERİ

Fransa'da 17 Ekim'deki protestolarda şiddet ve yağma olayları büyüyerek devam ediyor. Ülkede yaşananlara güvenlik güçleri sert şekilde müdahale ederken, lüks markaların mağazaları ile teknoloji işletmeleri yağmalandı. En az 3 bin işletmenin zarar gördüğü bildirildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Öte yandan, Fransa'da yağma ve şiddet olaylarının ardından kuzeydeki Lille şehri ile çevresindeki Douai, Wattignies ve Denain kentlerinde iki gün süreyle 20.00-06.00 saatlerinde arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

"MAÇ ERTELENMEYECEK" AÇIKLAMASI

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, Fransa'da yaşanan olaylar sonrası bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Paris Saint-Germain - Barcelona ve Lille - Galatasaray maçlarının oynanacağını belirtirken, "Maçların iptal edilmesi söz konusu değil. Maçlar oynanmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

G.SARAY UEFA'YA BAŞVURABİLİR

Bu gelişmeler ışığında, sarı kırmızılı temsilcimizin kamp yapılacak bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılması ve maç günü ek güvenlik güçlerinin görevlendirilmesi yönünde UEFA'dan talepte bulunabileceği öğrenildi.