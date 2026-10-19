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Anasayfa Galatasaray Lille-Galatasaray maçı ne zaman? Lille-GS maçı canlı yayın bilgileri

Lille-Galatasaray maçı ne zaman? Lille-GS maçı canlı yayın bilgileri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, lig aşamasının üçüncü haftasında Fransa temsilcisi Lille'e konuk olacak. Futbolseverlerin merakla beklediği Lille-Galatasaray maçı, 21 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı, şifresiz yayınlanacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 10:31
Lille-Galatasaray maçı ne zaman? Lille-GS maçı canlı yayın bilgileri

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında Fransa temsilcisi Lille ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı taraftarların merak ettiği Lille-Galatasaray maçı 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak. Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki maçında Sporting Lizbon'a 3-1, Barcelona'ya ise 4-1 mağlup olan Galatasaray, Lille deplasmanında puan arayacak. Sarı-kırmızılı ekip, Fransa'dan olumlu bir sonuçla dönerek Avrupa serüveninde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

LILLE-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasındaki Lille-Galatasaray karşılaşması, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak. Mücadelenin başlama saati Türkiye saatiyle 19.45 olarak açıklandı.

LILLE-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Lille-Galatasaray maçı TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

LILLE-GALATASARAY MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Galatasaray'ın Avrupa mücadelesini canlı takip etmek isteyen futbolseverler, TRT 1'in televizyon yayını üzerinden karşılaşmayı şifresiz izleyebilecek.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ SON DURUMU

Galatasaray, lig aşamasındaki ilk maçında Sporting Lizbon'a 3-1, ikinci karşılaşmasında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, Lille deplasmanında ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak. Lille karşılaşması, Galatasaray'ın lig aşamasındaki üçüncü sınavı olacak. Mücadelenin sonucu, sarı-kırmızılı ekibin sonraki haftalardaki hedefleri açısından önem taşıyacak.

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