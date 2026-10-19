Lille endişesi

Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Lille'e konuk olmaya hazırlanan G.Saray, Fransa'da yaşanan olayları değerlendiriyor.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 06:50
Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Lille'e konuk olmaya hazırlanan G.Saray, Fransa'da yaşanan olayları değerlendiriyor. Fransa'daki protestoların karşılaşmaya etki edip etmeyeceğini merak eden ve araştıran sarı-kırmızılılar, durumun netleşmesini bekliyor. Bunu beklerken de G.Saraylı oyuncular çalışmalarını bütün hızıyla sürdürüyor.