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Anasayfa Galatasaray Lille endişesi

Lille endişesi

Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Lille'e konuk olmaya hazırlanan G.Saray, Fransa'da yaşanan olayları değerlendiriyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 06:50
Lille endişesi
Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Lille'e konuk olmaya hazırlanan G.Saray, Fransa'da yaşanan olayları değerlendiriyor. Fransa'daki protestoların karşılaşmaya etki edip etmeyeceğini merak eden ve araştıran sarı-kırmızılılar, durumun netleşmesini bekliyor. Bunu beklerken de G.Saraylı oyuncular çalışmalarını bütün hızıyla sürdürüyor.
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