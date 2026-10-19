Leao korkusu

Önceki gün G.Birliği karşısında oldukça zorlu bir zeminde mücadele eden G.Saray'ın korktuğu başına geldi. Sarı-kırmızılılar karşılaşmayı belki kazandı ancak Portekizli yıldızı Rafael Leao'yu sakatlığa kurban verdi. Karşılaşmanın 61. dakikasında Leroy Sane'nin yerine oyuna dahil olan Leao, 77'de zemin yüzünden adımı atarken kasığında ağrı hissetti. Bu nedenle sahada sadece 16 dakika kalabildi ve yerini Deniz Gül'e bırakmak zorunda kaldı.

ADALESİ ZORLANDI

Leao'nun durumuyla ilgili resmi bir açıklama geldi. G.Saray'dan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: "Gençlerbirliği maçının 77. dakikasında saha içerisindeki bir pozisyonda zeminde ayağının kayarak ileri derecede açılması sonucu kasık adalesinde zorlanma olan ve oyuna devam edemeyen Rafael Leao, günü tedaviyle geçirmiştir. Oyuncumuzun kesin durumu bugün içerisinde yapılacak ileri tetkikler sonrası netleşecektir."