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Galatasaray’dan Lille maçı öncesi UEFA'ya başvuru!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Lille ile karşı karşıya gelecek. Fransa'da çıkan olayların ardından sarı-kırmzılı camia, UEFA'ya başvurmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 11:39 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2026 11:50
Galatasaray’dan Lille maçı öncesi UEFA'ya başvuru!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Çarşamba günü TSİ 19.45'te deplasmanda Fransız ekibi Lille'in konuğu olacak. Galatasaray, önemli mücadele öncesinde Fransa'da çıkan olaylar sebebiyle hem kafile hem de sarı-kırmızılı taraftarların güvenliğinin sağlanması için UEFA'ya başvuru bulunacak.

Fransa Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı'yla iletişim halinde olan sarı-kırmızılı kulüp, karşılaşmanın yerinin değiştirilmesi değil tedbirlerin arttırılmasını istiyor. Öte yandan Fransa'da 20 Ekim Salı günü PSG - Barcelona karşılaşmasında da benzer tedbirlerin alınması bekleniyor.

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