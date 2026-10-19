Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Çarşamba günü TSİ 19.45'te deplasmanda Fransız ekibi Lille'in konuğu olacak. Galatasaray, önemli mücadele öncesinde Fransa'da çıkan olaylar sebebiyle hem kafile hem de sarı-kırmızılı taraftarların güvenliğinin sağlanması için UEFA'ya başvuru bulunacak.

Fransa Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı'yla iletişim halinde olan sarı-kırmızılı kulüp, karşılaşmanın yerinin değiştirilmesi değil tedbirlerin arttırılmasını istiyor. Öte yandan Fransa'da 20 Ekim Salı günü PSG - Barcelona karşılaşmasında da benzer tedbirlerin alınması bekleniyor.