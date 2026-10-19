Galatasaray'dan flaş Leroy Sane kararı! Lille ve Fenerbahçe maçlarında...
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılardan son olarak Leroy Sane için flaş bir karar geldi. İşte haberin tüm detayları...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 09:54 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2026 09:57
Galatasaray'da karşılaşmanın ardından ise oldukça flaş gelişmeler söz konusu.
Takımın yıldız isimlerinden Sane ile ilgili Cimbom'da alınan o karar gündeme oturdu.
Bu sezon sahadaki umursamaz tavırları ve hücumdaki etkisizliği nedeniyle eleştirilen Sane, formasını kaybedecek.
Yoğun tempo nedeniyle Gençlerbirliği deplasmanında sahaya ilk 11'de çıkan Alman futbolcu, beklentilerin altında kalmış ve 61'de yerini Rafael Leao'ya bırakmıştı.
Futbolcunun Lille ve Fenerbahçe maçlarına da yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.
CİMBOM İLE ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YAŞADI
Galatasaray'da bugünlerde gözden düşen Leroy Sane geçen sezon sergilediği performansla taraftardan alkış almıştı.
Futbolcu kazanılan Süper Lig şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuştu.
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