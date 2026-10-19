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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Galatasaray'dan flaş Leroy Sane kararı! Lille ve Fenerbahçe maçlarında...

Galatasaray'dan flaş Leroy Sane kararı! Lille ve Fenerbahçe maçlarında...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılardan son olarak Leroy Sane için flaş bir karar geldi. İşte haberin tüm detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 09:54 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2026 09:57
Galatasaray'dan flaş Leroy Sane kararı! Lille ve Fenerbahçe maçlarında...

Galatasaray son olarak Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

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Galatasaray'dan flaş Leroy Sane kararı! Lille ve Fenerbahçe maçlarında...

Cimbom bu kritik mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı.

Galatasaray'dan flaş Leroy Sane kararı! Lille ve Fenerbahçe maçlarında...

Sarı-kırmızılılar bu galibiyet ile ligde puanını 19'a çıkardı.

Galatasaray'dan flaş Leroy Sane kararı! Lille ve Fenerbahçe maçlarında...

Galatasaray'da karşılaşmanın ardından ise oldukça flaş gelişmeler söz konusu.

Galatasaray'dan flaş Leroy Sane kararı! Lille ve Fenerbahçe maçlarında...

Takımın yıldız isimlerinden Sane ile ilgili Cimbom'da alınan o karar gündeme oturdu.

Galatasaray'dan flaş Leroy Sane kararı! Lille ve Fenerbahçe maçlarında...

Bu sezon sahadaki umursamaz tavırları ve hücumdaki etkisizliği nedeniyle eleştirilen Sane, formasını kaybedecek.

Galatasaray'dan flaş Leroy Sane kararı! Lille ve Fenerbahçe maçlarında...

Yoğun tempo nedeniyle Gençlerbirliği deplasmanında sahaya ilk 11'de çıkan Alman futbolcu, beklentilerin altında kalmış ve 61'de yerini Rafael Leao'ya bırakmıştı.

Galatasaray'dan flaş Leroy Sane kararı! Lille ve Fenerbahçe maçlarında...

Futbolcunun Lille ve Fenerbahçe maçlarına da yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

Galatasaray'dan flaş Leroy Sane kararı! Lille ve Fenerbahçe maçlarında...

CİMBOM İLE ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YAŞADI

Galatasaray'da bugünlerde gözden düşen Leroy Sane geçen sezon sergilediği performansla taraftardan alkış almıştı.

Galatasaray'dan flaş Leroy Sane kararı! Lille ve Fenerbahçe maçlarında...

Futbolcu kazanılan Süper Lig şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuştu.

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