Cezalar sona erdi

Orta sahada kırmızı kart cezaları bulunan Lucas Torreira ve Ugochukwu, teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde F.Bahçe derbisinde forma giyebilecekler.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 06:50
Orta sahada kırmızı kart cezaları bulunan Lucas Torreira ve Ugochukwu, teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde F.Bahçe derbisinde forma giyebilecekler. İki futbolcu da Ankara deplasmanında cezalarını tamamladı ve takıma katıldılar. Derbide Torreira'nın 11'e dönmesi bekleniyor.