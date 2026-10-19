Boca Juniors'un seçim kozu Galatasaraylı yıldız: İşte teklif edilecek bonservis
2027'deki başkanlık yarışına hazırlanan Arjantin devi Boca Juniors'ta transfer hareketliliği başladı. Güney Amerika ekibinin, Galatasaray forması giyen yıldız oyuncuyu seçim vaadi yapmak istediği ileri sürüldü. İşte sarı-kırmızılı ekibe önerilecek bonservis bedeli...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 14:03
Mevcut başkan Juan Roman Riquelme'nin görev süresinin sona ereceği seçim öncesinde Boca'nın sahadaki başarısı da yakından takip edilecek.
Yönetim, yeni döneme güçlü bir kadroyla girmeyi hedeflerken transfer piyasasında çalışmalarını sürdürüyor.
Arjantin ekibi, özellikle orta saha bölgesini güçlendirmek için alternatifleri değerlendiriyor.
Bu doğrultuda Avrupa'da forma giyen isimleri gündemine alan Boca Juniors, Galatasaray'ın yıldız ismini de tekrar gündemine aldı.
Akşam'da yer alan habere göre sarı-lacivertli ekip, sarı-kırmızıların orta saha oyuncusu Lucas Torreira'yı yeniden gündemine aldı.
Boca Juniors'un transfer için yaklaşık 10 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürüldü.
Ancak Galatasaray'ın bu teklife nasıl yaklaşacağı henüz netlik kazanmadı.
Sarı-kırmızılılar ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcu, verdiği demeçlerde Boca'da oynama hayalini dile getirmişti.
Boca Juniors'ta oynama arzusunu ifade eden 30 yaşındaki Lucas Torreira, "Sadece laf olsun diye konuşmuyorum. Galatasaray'ın önemli bir oyuncusu olarak, Boca'ya gelmek isediğimi söylediğimde nasıl bir tepki alacağımı düşünüyorsunuz?
Boca'da oynamak istediğimi söylüyorum ve bu sözümün arkasındayım. Ben bir taraftarım ve en büyük idolüm Tevez.
Sadece benim isteğime bağlı olmayan pek çok şeyin gerçekleşmesi gerekiyor. Şu anda çok önemli bir parçası olduğum bir takımda oynuyorum. Dört yılda sezon başına sadece iki maç kaçırdım ve bu da sakatlık nedeniyle değil, kartlar nedeniyle. Kulüp yönetimi, şu anda benim bu takımda olmamın en iyisi olduğunu düşünüyor. Bulunduğum yerden son derece gurur duyuyorum, bu tamamen doğru ve bunda gizemli bir şey yok." ifadelerini kullanmıştı.
Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme ile iyi bir iletişimleri olduğunu söyleyen Lucas Torreira, "Onunla her zaman iletişim halindeyim ve kulübün durumunu öğrenmek için mesaj atıyorum. Onunla iyi bir ilişkim var. Annemi kaybettiğimde evime yakın olmak istediğimi söyledim ve küçük bir yakınlaşma oldu ama işler çok karmaşıktı.
O sırada Atletico Madrid'de kiralık oynuyordum, o yüzden konu orada kaldı. Her zaman bir olasılık ortaya çıkar ama bunlar sadece mesajlardan ibarettir. Orada olma hayaliyle oynamak istemiyorum çünkü bunun çok zor olduğunu biliyorum." sözlerini sarf etmişti.
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