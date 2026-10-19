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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Boca Juniors'un seçim kozu Galatasaraylı yıldız: İşte teklif edilecek bonservis

Boca Juniors'un seçim kozu Galatasaraylı yıldız: İşte teklif edilecek bonservis

2027'deki başkanlık yarışına hazırlanan Arjantin devi Boca Juniors'ta transfer hareketliliği başladı. Güney Amerika ekibinin, Galatasaray forması giyen yıldız oyuncuyu seçim vaadi yapmak istediği ileri sürüldü. İşte sarı-kırmızılı ekibe önerilecek bonservis bedeli...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 14:03
Boca Juniors'un seçim kozu Galatasaraylı yıldız: İşte teklif edilecek bonservis

2027 yılında iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Boca Juniors'ta transfer çalışmaları hız kazandı.

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Boca Juniors'un seçim kozu Galatasaraylı yıldız: İşte teklif edilecek bonservis

Arjantin temsilcisi, yeni sezonda şampiyonluk yarışında daha güçlü bir konuma gelmek için kadrosunu önemli isimlerle takviye etmeyi planlıyor.

Boca Juniors'un seçim kozu Galatasaraylı yıldız: İşte teklif edilecek bonservis

Kulüpte sportif hedeflerin yanı sıra 2027 yılında yapılması beklenen başkanlık seçimi de gündemin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Boca Juniors'un seçim kozu Galatasaraylı yıldız: İşte teklif edilecek bonservis

Mevcut başkan Juan Roman Riquelme'nin görev süresinin sona ereceği seçim öncesinde Boca'nın sahadaki başarısı da yakından takip edilecek.

Boca Juniors'un seçim kozu Galatasaraylı yıldız: İşte teklif edilecek bonservis

Yönetim, yeni döneme güçlü bir kadroyla girmeyi hedeflerken transfer piyasasında çalışmalarını sürdürüyor.

Boca Juniors'un seçim kozu Galatasaraylı yıldız: İşte teklif edilecek bonservis

Arjantin ekibi, özellikle orta saha bölgesini güçlendirmek için alternatifleri değerlendiriyor.

Boca Juniors'un seçim kozu Galatasaraylı yıldız: İşte teklif edilecek bonservis

Bu doğrultuda Avrupa'da forma giyen isimleri gündemine alan Boca Juniors, Galatasaray'ın yıldız ismini de tekrar gündemine aldı.

Boca Juniors'un seçim kozu Galatasaraylı yıldız: İşte teklif edilecek bonservis

Akşam'da yer alan habere göre sarı-lacivertli ekip, sarı-kırmızıların orta saha oyuncusu Lucas Torreira'yı yeniden gündemine aldı.

Boca Juniors'un seçim kozu Galatasaraylı yıldız: İşte teklif edilecek bonservis

Boca Juniors'un transfer için yaklaşık 10 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürüldü.

Boca Juniors'un seçim kozu Galatasaraylı yıldız: İşte teklif edilecek bonservis

Ancak Galatasaray'ın bu teklife nasıl yaklaşacağı henüz netlik kazanmadı.

Boca Juniors'un seçim kozu Galatasaraylı yıldız: İşte teklif edilecek bonservis

Sarı-kırmızılılar ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcu, verdiği demeçlerde Boca'da oynama hayalini dile getirmişti.

Boca Juniors'un seçim kozu Galatasaraylı yıldız: İşte teklif edilecek bonservis

Boca Juniors'ta oynama arzusunu ifade eden 30 yaşındaki Lucas Torreira, "Sadece laf olsun diye konuşmuyorum. Galatasaray'ın önemli bir oyuncusu olarak, Boca'ya gelmek isediğimi söylediğimde nasıl bir tepki alacağımı düşünüyorsunuz?

Boca Juniors'un seçim kozu Galatasaraylı yıldız: İşte teklif edilecek bonservis

Boca'da oynamak istediğimi söylüyorum ve bu sözümün arkasındayım. Ben bir taraftarım ve en büyük idolüm Tevez.

Boca Juniors'un seçim kozu Galatasaraylı yıldız: İşte teklif edilecek bonservis

Sadece benim isteğime bağlı olmayan pek çok şeyin gerçekleşmesi gerekiyor. Şu anda çok önemli bir parçası olduğum bir takımda oynuyorum. Dört yılda sezon başına sadece iki maç kaçırdım ve bu da sakatlık nedeniyle değil, kartlar nedeniyle. Kulüp yönetimi, şu anda benim bu takımda olmamın en iyisi olduğunu düşünüyor. Bulunduğum yerden son derece gurur duyuyorum, bu tamamen doğru ve bunda gizemli bir şey yok." ifadelerini kullanmıştı.

Boca Juniors'un seçim kozu Galatasaraylı yıldız: İşte teklif edilecek bonservis

Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme ile iyi bir iletişimleri olduğunu söyleyen Lucas Torreira, "Onunla her zaman iletişim halindeyim ve kulübün durumunu öğrenmek için mesaj atıyorum. Onunla iyi bir ilişkim var. Annemi kaybettiğimde evime yakın olmak istediğimi söyledim ve küçük bir yakınlaşma oldu ama işler çok karmaşıktı.

Boca Juniors'un seçim kozu Galatasaraylı yıldız: İşte teklif edilecek bonservis

O sırada Atletico Madrid'de kiralık oynuyordum, o yüzden konu orada kaldı. Her zaman bir olasılık ortaya çıkar ama bunlar sadece mesajlardan ibarettir. Orada olma hayaliyle oynamak istemiyorum çünkü bunun çok zor olduğunu biliyorum." sözlerini sarf etmişti.

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