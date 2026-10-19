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Anasayfa Galatasaray Aslan bitti demeden bitmez

Aslan bitti demeden bitmez

G. Birliği'ni 88. dakikada Deniz Gül'ün fileleri bulan topuyla deviren G.Saray, bu sezon maçların son anlarında bulduğu gollerle tam 7 puan topladı. 19 puanın yüzde 37'si bu zaman diliminde geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 06:50
Aslan bitti demeden bitmez

G.Saray'da bu sezon sahadaki futbol geçen sezonların gerisinde kalsa da zirvedeki yeri değişmiyor. Okan Buruk'un öğrencileri Süper Lig'de geride kalan 8 haftada topladığı 19 puanla liderlik koltuğunu kimselere kaptırmıyor. Ancak bu performanstaki en belirleyici unsurlardan birisi maçların son anlarında atılan birbirinden önemli goller oldu. G.Saray bu sezon 4. kez bir mücadele biterken attığı golle puanları topladı. Deniz Gül'ün 88'de attığı golle Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen sarı-kırmızılılar bunu hep yapıyor.

TAKIMA ATTI

Geride kalan 8 haftanın 4'ünde yani yarısında Okan Buruk'un öğrencileri son anlarda gol buldu. Çorum FK karşısında maçı 2-2'ye getiren Victor Osimhen takımına 1 puan kazandırırken, Başakşehir deplasmanında Sara, attığı golle 3 puanı getirdi. Kasımpaşa'ya karşı sahneye Barış Alper çıkarken son olarak Deniz Gül, G.Birliği'ni yıktı. Böylece Aslan son dakikalarda 7 puan kazandı. Bu da toplanan 19 puanın yüzde yaklaşık 37'sine denk geliyor.

4 FARKLI İSİM GOL ATTI

Galatasaray bu sezon 4 farklı maçta son dakikalarda attığı gollerle 7 puan toplarken, goller hep farklı isimlerden geldi. Victor Osimhen, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz ve Deniz Gül sahneye çıkan isimler oldu. İki isim forvette bir isim ise orta sahada mücadele ederken, Barış golü attığı Kasımpaşa maçında sağ bekte görev yapıyordu.

İLK SEZONUNU GERİDE BIRAKTI

Teknik direktör olarak Okan Buruk, sarı-kırmızı takımdaki 5. sezonunu geçirirken son dakikalarda gelen gollere de alıştı. Galatasaray geçen sezon bu süreçten 4 puan çıkarttı ancak Okan Buruk'un ilk sezonu bugünleri hatırlattı. 2022-23 sezonunun ilk 8 haftasında Galatasaray son dakikalarda attığı gollerden 6 puan toplamıştı.

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