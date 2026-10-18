Taraftar yalnız bırakmadı

Genlerbirliği'nin misafir tribünün bilet fiyatını 5 bin 800 TL olarak belirlemesine rağmen Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 06:50
Genlerbirliği'nin misafir tribünün bilet fiyatını 5 bin 800 TL olarak belirlemesine rağmen Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Fahiş fiyata rağmen tüm biletleri tüketen sarı-kırmızılı futbolseverler, kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu ve gol sonrasında da büyük sevinç yaşadı.