Cimbom'a Deniz Gül ile galibiyeti getiren gol de sağ kanat organizasyonundan geldi. Bu arada Leao'nun oyuna girdikten 16 dakika sonra sakatlanması da büyük talihsizlik! Okan Buruk, dünkü maçta İlkay Gündoğan'a sonunda şans verdi. 61'de Sara'nın yerine Eryaman Stadı'nın çimlerine ayak basan İlkay, iyi niyeti ile mücadele etti. Gençlerbirliği ise maç boyunca Salih Uçan, Diabate, Thalisson ve Gouveia ile girdiği pozisyonlardan gol çıkaramadı. Bu pozisyonların çoğu Uğurcan Çakır'ın ellerinde eridi.