Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Rafael Leao'nun yaşadığı sakatlık, Fenerbahçe derbisi öncesinde endişe yarattı. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Portekizli yıldız, oyuna girdikten kısa süre sonra yaşadığı problem nedeniyle mücadeleye devam edemedi. Teknik direktör Okan Buruk'un maç sonundaki açıklamalarıyla gözler futbolcunun sağlık durumuna çevrildi. Peki, Rafael Leao sakatlandı mı, Fenerbahçe maçında oynayacak mı? İşte son gelişmeler...

RAFAEL LEAO GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA SAKATLANDI!

Galatasaray'ın 17 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada Rafael Leao sakatlık yaşadı. 61. dakikada Leroy Sane'nin yerine oyuna giren yıldız futbolcu, 77. dakikada yerini Deniz Gül'e bıraktı.

Portekizli oyuncu, yaşadığı pozisyonun ardından kasığında ağrı hissetti. Sahada yalnızca 16 dakika kalabilen Leao, kulüp doktoru Yener İnce'nin uyarısıyla oyundan alındı.

OKAN BURUK LEAO'NUN SAKATLIĞI HAKKINDA NE DEDİ?

Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulunan Okan Buruk, sakatlığın saha zemininden kaynaklandığını belirtti. Leao'nun ayağının kayması sonucu ağrı hissettiğini ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, futbolcuyu daha fazla riske atmak istemedikleri için oyundan çıkardıklarını söyledi.

Buruk, Leao'nun sağlık kontrollerinden geçirileceğini açıklarken Eryaman Stadyumu'nun zemin koşullarına da tepki gösterdi.

RAFAEL LEAO KAÇ HAFTA YOK? KASIK SAKATLIĞI NE KADAR SÜRER?

Rafael Leao'nun yaşadığı kasık adalesi zorlanmasında iyileşme süresi, kas liflerindeki hasarın derecesine göre değişebiliyor. Sporcularda hafif zorlanmalar yaklaşık 1-2 haftalık bir süreçte düzelebilirken orta düzey yaralanmalarda rehabilitasyon birkaç haftayı bulabiliyor.

Ciddi kas yırtıklarında ise iyileşme süresi 2-3 aya veya daha uzun bir döneme uzayabiliyor. Bununla birlikte Leao'da herhangi bir kas yırtığı teşhisi açıklanmadı.

RAFAEL LEAO FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Sarı-kırmızılı kulüp, Leao'nun sakatlığının derecesinin ve kesin sağlık durumunun 19 Ekim Pazartesi günü yapılacak ileri tetkiklerin ardından netleşeceğini duyurdu. Galatasaray'ın 26 Ekim 2026 Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbiye Portekizli oyuncunun yetişip yetişemeyeceği ise tetkik sonuçlarına ve tedavi sürecine bağlı olacak.