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Anasayfa Galatasaray Panter Uğurcan!

Panter Uğurcan!

Galatsaray'ın deneyim eldiveni, Gençlerbirliği karşılaşmasında kalesinde devleşti. Uğurcan 6 kritik kurtarışla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 06:50
Panter Uğurcan!
Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, Gençlerbirliği deplasmanında takımını ayakta tutan isim oldu. Başkent ekibinin oyuncularına gol izni vermeyen deneyimli file bekçisi, sarı-kırmızılı takımın 3 puan almasında başrolü oynadı. Ceza sahası içinde 4, toplamda ise 6 kritik kurtarışla karşılaşmayı tamamlayan 30 yaşındaki kaleci, Sofascore verilerine göre 8.8 reytingle maçın oyuncusu oldu. Uğurcan, 90 dakika sonrası şöyle konuştu: "İki takım da iyi mücadele etti. Gençlerbirliği de net pozisyonlara girdi, ancak biz de oyunun kontrolünü elimizde tutuyorduk. Son vuruşları daha iyi yapabilirdik. Hafta içi çok zor bir maç oynamıştık. O maçın yorgunluğu, final bölgesinde bizi biraz zorladı."
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