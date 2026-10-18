Müthiş seri bitti

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen bir ilki yaşadı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 06:50
Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen bir ilki yaşadı. Trendyol Süper Lig'de forma giydiği 6 karşılaşmada 6 kez ağları havalandıran ve 3 de asist yapan Nijeryalı forvet, bu sezon ilk kez bir maçta skora katkıda bulunamadı. Süper Lig'de son 17 müsabakada skora direkt etki eden 27 yaşındaki yıldızın müthiş serisi Başkent'te sona erdi. Öte yandan Osimhen golden sonra topu tribüne vurduğu için sarı kart gördü.