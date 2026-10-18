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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Leao 16 dakika oyunda kaldı

Leao 16 dakika oyunda kaldı

Gençlerbirliği müsabakasına yedek kulübesinde başlayan Rafael Leao, 61'inci dakika Leroy Sane'nin yerine oyuna dahil oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 06:50
Leao 16 dakika oyunda kaldı
Gençlerbirliği müsabakasına yedek kulübesinde başlayan Rafael Leao, 61'inci dakika Leroy Sane'nin yerine oyuna dahil oldu. Ancak Galatasaray'ın Portekizli yıldızı 77'nci dakikada yerini Deniz Gül'e bıraktı. 16 dakika oyunda kalan Rafael Leao'nun sakatlık yaşadığı ve kulüp doktoru Yener İnce'nin ikazıyla oyundan alındığı bildirildi.
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