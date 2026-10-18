Buruk: “Sahayı, maç trafiğini, Şampiyonlar Ligi’ni bahane etmeden iyi konsantre olmalıydık”
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 06:50
Galatasaray'ın başında ligdeki 150'nci maçına çıkan teknik direktör Okan Buruk, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından şunları söyledi: "Sahayı, maç trafiğini, Şampiyonlar Ligi'ni bahane etmeden iyi konsantre olmalıydık. Rakibi önemsememiz lazımdı. Rakibimizin geçen haftaki oyununu çok fazla gösterdik. İlk yarı sonu, ikinci yarı başı çok fazla pozisyon verdik. Çok kötü zemin, çok fazla kötü performans var. Daha basit şeyleri yapamazken sahayı bahane etmeyeceksin. Basit pası veremiyorsan, savunmada ve hücumda pozisyonları kaybediyorsan gözden geçirmen gerekiyor."