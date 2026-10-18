İrfan Can’dan büyük hata

Yaz döneminde Fenerbahçe'den Gençlerbirliği'ne transfer olan kaleci İrfan Can Eğribayat, Galatasaray maçının kader adamı oldu.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 06:50
Yaz döneminde Fenerbahçe'den Gençlerbirliği'ne transfer olan kaleci İrfan Can Eğribayat, Galatasaray maçının kader adamı oldu. 88'inci dakikada Deniz Gül'ün şutunda deneyimli eldivenin bacağına çarpan top ağlarla buluştu. Yaptığı büyük hatanın ardından büyük üzüntü yaşayan 28 yaşındaki file bekçisini takım arkadaşları teselli etti.