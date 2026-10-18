Galatasaray'da Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Rafael Leao'nun sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama geldi. Sarı-kırmızılı kulübün resmi kanalları üzerinden yayınladığı açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında dün oynanan Gençlerbirliği maçının 77. dakikasında, saha içerisindeki bir pozisyonda zeminde ayağının kayarak ileri derecede açılması sonucu kasık adalesinde zorlanma olan ve oyuna devam edemeyen Rafael Leão, günü tedaviyle geçirmiştir. Oyuncumuzun kesin durumu yarın gün içerisinde yapılacak ileri tetkikler sonrası netleşecektir." ifadeleri yer aldı.