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Deniz köpürdü

Rafael Leao’nun yerine oyuna giren 22 yaşındaki santrfor, 88’de sahne aldı. Sağ çaprazdan kaleci İrfan Can’ın müdahalesine rağmen topu ağlarla buluşturan Deniz Gül, G.Saray’a galibiyeti getirdi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 06:50
Deniz köpürdü
Sarı-kırmızılı yönetimin yaz transfer döneminde Portekiz temsilcisi Porto'dan kadrosuna kattığı Deniz Gül, Galatasaray'ın Başkent'te kurtarıcısı oldu. 77'nci dakika Rafael Leao'nun yerine oyuna giren 22 yaşındaki santrfor, Gençlerbirliği savunmasının kilidini açtı. 88'inci dakika sahneye çıkan milli oyuncu, sağ çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'ın müdahalesine rağmen ağlarla kucaklaştı. Bu sezon toplam 10 maçta süre alan 1.92'lik forvet, böylece sarı- kırmızılı forma altında gol siftahı yaptı. Galatasaray'a kritik 3 puanı getiren Deniz Gül, 90 dakikanın ardından duygularını şöyle dile getirdi: "Zor bir karşılaşmaydı. Sonunda üç puanı almayı başardık. Bu yüzden çok mutluyum. Bu kulüpte, Galatasaray'da bulunduğum için çok mutluyum. Her gün daha da iyiye gittiğimi düşünüyorum."
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