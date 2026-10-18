Aslan Başkent'te kükredi

Çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol devi Barcelona'ya 4-1 yenilen Galatasaray, Süper Lig'in 8'inci haftasında Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Barça karşısında büyük efor sarf eden sarı-kırmızılılar, Başkent'te ise tel tel döküldü. Sahada pek varlık gösteremeyen Cimbom, kalesinde belki de Barça'ya vermediği pozisyonları verdi. Ancak Gençlerbirliği, Salih, Gouveia, Mendes ve Luis'le bulduğu net fırsatları cömertçe harcadı. 61. dakikada duruma teknik direktör Okan Buruk el attı.

11 DAKİKA SONRA GOLÜ ATTI

Yapılan değişikliklerden sonra Galatasaray toparlanmaya başladı. Son 20 dakikada oyunu rakip kaleye yıktı. Osimhen ve Batrakov'la pozisyonları değerlendiremeyen sarı-kırmızılılarda dakikalar 88'i gösterdiğinde Deniz Gül sahneye çıktı. 77'de oyuna giren genç golcü, 11 dakika sonra tabelayı değiştirdi ve Galatasaray'a galibiyeti getirdi. Cimbom, aldığı bu zaferle liderliğini de devam ettirdi. Kazanılan üç puan Devler Ligi'ndeki Lille ve Süper Lig'deki Fenerbahçe maçları öncesinde moral verdi.