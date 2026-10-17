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Anasayfa Galatasaray Okan Buruk'tan Leao açıklaması! Oyundan alınmasının sebebi...

Okan Buruk'tan Leao açıklaması! Oyundan alınmasının sebebi...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Buruk, 61. dakikada oyuna giren Rafael Leao'nun 77. dakikada oyundan alınmasının sebebini açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 18:32 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2026 19:07
Okan Buruk'tan Leao açıklaması! Oyundan alınmasının sebebi...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"RAKİBİ ÖNEMSEMEMİZ LAZIMDI"

"Sahayı, maç trafiğini, Şampiyonlar Ligi'ni bahane etmeden iyi konsantre olmalıydık. Rakibi önemsememiz lazımdı. Rakibimizin geçen haftaki oyununu çok fazla gösterdik. Maça iyi başladık, 10-15 dakika. İlk yarı sonu, ikinci yarı başı çok fazla pozisyon verdik. Çok kötü zemin, bu zeminde oyuncuları yargılamak mümkün mü tartışabiliriz. Çok fazla kötü performans var. Daha basit şeyleri yapamazken sahayı bahane etmeyeceksin. Basit pası veremiyorsan, savunmada ve hücumda pozisyonları kaybediyorsan gözden geçirmen gerekiyor."

"LEAO'YU ZEMİN YÜZÜNDEN KAYBETTİK"

"Çok kötü bir saha. Çok kötü bir zemin. TFF'nin bu sahaları denetlemesi gerekiyor. Bugün bir oyuncumuzu kaybettik zemin yüzünden. Oyunla ilgili sahayı bahane etmememiz gerekiyor ama oyuncu sağlığı açısından bunu söyleyebiliriz. Kazandığımız için mutluyuz ama oyun ve konsantrasyon olarak daha iyisini yapmalıyız."

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