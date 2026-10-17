CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Okan Buruk: Kolaya çevirmek elimizde!

Okan Buruk: Kolaya çevirmek elimizde!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği'ne karşı oynayacakları maç öncesi dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 15:31 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2026 15:38
Okan Buruk: Kolaya çevirmek elimizde!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne karşı oynayacakları mücadele öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Buruk, Barcelona maçı sonrası Başkent'te zorlanabileceklerinin altını çizerken "Kolaya çevirmek bizim elimizde. Belirli bir dinlenme günü geçirdik, iyi odaklanmalıyız." dedi. İşte o ifadeler...

"KÖTÜ BİR ZEMİN OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ AMA..."

"Şampiyonlar Ligi maçları sonrası hep zordur ama onu kolaya çevirmek bizim elimizde. Belirli bir dinlenme gününü geçirdik, iyi odaklanmamız gerekiyor.

Rakibimiz önemli bir takım ve önemli oyuncuları var. Bize karşı maksimum derecede mücadele gösterecekler. O yüzden oyuncularımla birlikte iyi hazırlanmaya çalıştık. Kötü bir zemin olduğunu görüyoruz ama bunu da kafamızdan silmemiz gerekiyor. Sahaya çok takılmadan, diğer şeylere takılmadan oynamalıyız.

Her maç rotasyon, oyuncu değişikliği yapıyoruz. Çok önemli maçlarımız var. Bu maçlarda da değiştire değiştire oynatıyoruz. Bir oyuncu grubuyla başlayacağız, diğerleriyle devam edeceğiz. Önemli olan o arzuyu, isteği sahaya yansıtmak."

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Fenerbahçe'de kritik görüşme! "Kendini kanıtla"
Gençlerbirliği-Galatasaray | CANLI
DİĞER
Trabzonspor’da Noah Saviolo’dan transfer itirafı! ‘Başkasını izlemeye geldi’
Başkan Erdoğan’dan sağlık personeli alımı müjdesi: 38 bin hekim dışı personel için 2026 bitmeden ilana çıkılacak
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da o futbolcudan 'Gitmek istiyorum' mesajı!
A Milli Takım'a sürpriz teknik direktör!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk: Kolaya çevirmek elimizde! Buruk: Kolaya çevirmek elimizde! 15:30
G.Saray'dan flaş hakem açıklaması! G.Saray'dan flaş hakem açıklaması! 14:36
Gençlerbirliği-Galatasaray | CANLI Gençlerbirliği-Galatasaray | CANLI 14:17
Fenerbahçe'de kritik görüşme! "Kendini kanıtla" Fenerbahçe'de kritik görüşme! "Kendini kanıtla" 13:10
İşte günün maçlarının VAR hakemleri! İşte günün maçlarının VAR hakemleri! 12:16
G.Saray'dan 70 milyon euro'luk hamle! G.Saray'dan 70 milyon euro'luk hamle! 11:38
Daha Eski
Werder Bremen-Paderborn maçı ne zaman? Werder Bremen-Paderborn maçı ne zaman? 10:42
Schalke 04-Mainz 05 maçı ne zaman? Schalke 04-Mainz 05 maçı ne zaman? 10:45
Elversberg-Augsburg maçı ne zaman? Elversberg-Augsburg maçı ne zaman? 10:49
Bayern Münih-RB Leipzig maçı ne zaman? Bayern Münih-RB Leipzig maçı ne zaman? 10:52
Venezia-Napoli maçı ne zaman? Venezia-Napoli maçı ne zaman? 10:55
Bologna-Inter maçı ne zaman? Bologna-Inter maçı ne zaman? 10:57