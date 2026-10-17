Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne karşı oynayacakları mücadele öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Buruk, Barcelona maçı sonrası Başkent'te zorlanabileceklerinin altını çizerken "Kolaya çevirmek bizim elimizde. Belirli bir dinlenme günü geçirdik, iyi odaklanmalıyız." dedi. İşte o ifadeler...

"KÖTÜ BİR ZEMİN OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ AMA..."

"Şampiyonlar Ligi maçları sonrası hep zordur ama onu kolaya çevirmek bizim elimizde. Belirli bir dinlenme gününü geçirdik, iyi odaklanmamız gerekiyor.

Rakibimiz önemli bir takım ve önemli oyuncuları var. Bize karşı maksimum derecede mücadele gösterecekler. O yüzden oyuncularımla birlikte iyi hazırlanmaya çalıştık. Kötü bir zemin olduğunu görüyoruz ama bunu da kafamızdan silmemiz gerekiyor. Sahaya çok takılmadan, diğer şeylere takılmadan oynamalıyız.

Her maç rotasyon, oyuncu değişikliği yapıyoruz. Çok önemli maçlarımız var. Bu maçlarda da değiştire değiştire oynatıyoruz. Bir oyuncu grubuyla başlayacağız, diğerleriyle devam edeceğiz. Önemli olan o arzuyu, isteği sahaya yansıtmak."