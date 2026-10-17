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Lider sahnede

Oynadığı son 5 resmi karşılaşmada 3 yenilgi alan sarı-kırmızılılar, G.Birliği’ni deplasmanda yenerek liderliğini sürdürmek istiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 06:50
Lider sahnede

Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi bir başlangıç yapamayan Galatasaray, Süper Lig'de de zaman zaman takılsa da liderlik koltuğunda oturuyor. Oynadığı son 5 resmi karşılaşmada 3 yenilgi alan ve 2 galibiyeti bulunan sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'a 4-0 yenildikten sonra Kasımpaşa'yı 3-1'lik skorla geçmişti. Bugün Ankara deplasmanında Gençlerbirliği'ne konuk olmaya hazırlanan Okan Buruk'un öğrencileri, galibiyet serisi yakalayıp zirvedeki yerini korumanın hesaplarını yapıyor.

ABDÜLKERİM STOPERE

Teknik direktör Okan Buruk, bugünkü mücadele öncesinde kadroda bazı değişiklikler yapmayı planlıyor. Yoğun fikstür ve yüksek maç temposu nedeniyle İsmail Jakobs, Rafael Leao ve Yunus Akgün gibi isimlerin dinlendirilmesi ya da 90 dakikadan daha kısa bir süre forma giymeleri bekleniyor. Roland Sallai ve Leroy Sane'nin ilk 11'e dönmeleri beklenirken forvette yine Victor Osimhen formasını giyecek. Barcelona maçında yedek bekleyen Abdülkerim Bardakcı da formasını geri alacak.

GALİBİYET SERİSİ

Galatasaray son maçlarda G.Birliği'ne karşı büyük bir üstünlük kurdu. İki takım arasında oynanan son 5 mücadeleyi de sarı- kırmızılılar kazanmayı başardı. G.Saray, rakibine karşı Süper Lig'deki son puan kaybını 5 Ekim 2019 tarihinde 0-0'lık skorla almıştı. G.Saray daha sonraki 5 maçı kazandı ve sadece 3 gol yedi.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

GENÇLERBİRLİĞİ: İRFAN CAN, THALİSSON, GOUTAS, DİABATE, ABDURRAHİM, METEHAN, TONGYA, RAFAEL LUİS, FIRATCAN, TİAGO, MENDES

GALATASARAY: UĞURCAN, SALLAİ, DAVİNSON, ABDÜLKERİM, JAKOBS, LEMİNA, SARA, SANE, BATRAKOV, BARIŞ, OSİMHEN

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