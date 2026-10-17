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Anasayfa Galatasaray İlkay Gündoğan'dan Okan Buruk sözlerine açıklama! 'Yanlış anlaşılma oldu'

İlkay Gündoğan'dan Okan Buruk sözlerine açıklama! "Yanlış anlaşılma oldu"

Okan Buruk hakkındaki açıklamaları gündem olan İlkay Gündoğan, yaşanan durumun bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu söyledi. Kendini her zaman hazır tuttuğunu belirten tecrübeli yıldız, teknik direktörün kararlarına saygı duyduğunu ifade etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 19:23
İlkay Gündoğan'dan Okan Buruk sözlerine açıklama! "Yanlış anlaşılma oldu"

Okan Buruk hakkındaki açıklamaları gündem olan İlkay Gündoğani konu hakkında açıklamada bulundu.

İşte açıklamadan öne çıkan sözler:

"Bir açıklaman vardı, Okan Buruk üzerine bir açıklama yaptı. Bir şeyler söylemek ister misin?"

İlkay Gündoğan: "Yanlış anlaşılma oldu orada. Eğer hazır olmasam, kendimi her idmanda ispatlamasam maç kadrosuna giremem, girmem de yanlıştır. Nerede olursa olsun, deplasmanda evde, her maça giderim, oynamam oynarım. Biz de futbolcuyuz, oynamak isteriz. Uzun süredir vakit alamadım. Moral bozmamaya çalışıyorum. Öncelikle her zaman kendim aynaya bakarım. Ondan sonrası teknik direktörün kararı. Buna hep saygı gösteriyorum ama 18 senedir her maça en iyi şekilde hazırlanırım. Takımın bana ihtiyacı olursa seve seve bu kulübe, takım arkadaşlarıma yardımcı olurum."

NE OLMUŞTU?

İlkay Gündoğan, basın mensuplarından gelen "Barcelona maçına hazır mısın?" sorusuna "Oynamıyorum ki niye hazır olayım?" yanıtını vermişti.

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