Gözler Osimhen’de

Sahada kaldığı süre boyunca büyük bir fark yaratan Victor Osimhen, G.Birliği deplasmanında da sahadaki yerini alacak. Sakatlığını atlatan ve Barcelona mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan Victor Osimhen, 8 kez ofsayta kalarak henüz tam hazır olmadığını gösterdi. Ancak Barış Alper'in sayılmayan golündeki asisti ve yükselişi ile yine kalitesini ortaya koydu. Avrupa'da üst düzey bir performans sergileyen 27 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de ise rekorları altüst ediyor. Süper Lig'de forma giydiği son 18 maçın hepsinde skor katkısı yapan 18 gol atarken 8 de asiste imzasını atarak 26 kez tabelanın değişmesini sağladı. Olağanüstü bir performans sergileyen Osimhen, 33 dakika sahada kaldığı Başakşehir maçında golünü atarken, 13 dakika süre aldığı Kasımpaşa mücadelesinde ise asistini yaptı. Osimhen'e katkı sağlaması için sadece 10 dakika bile yetiyor. Bugün Osimhen'i kanatlarda Barış Alper ve Leroy Sane'nin desteklemesi bekleniyor.