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Gençlerbirliği-Galatasaray | CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 8. haftasında Galatasaray kritik deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Okan Buruk ve öğrencileri, Başkent'ten galibiyetle ayrılarak Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile oynayacağı karşılaşma öncesi moral depolamak istiyor. Nefes kesen mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 14:47 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2026 16:09
Gençlerbirliği-Galatasaray | CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşıyor. Okan Buruk ve öğrencileri bu kritik maçtan 3 puanla ayrılmak ve Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile karşılaşacakları mücadele öncesi moral depolamak istiyor. İşte karşılaşma öncesi tüm önemli detaylar...

GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

Gençlerbirliği: İrfan Can, Metehan, Goutas, Thalisson, Fıratcan, Luis, Salih, Diabate, Tiago, Tongya, Mendes.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Sara, Lemina, Batrakov, Sane, Barış, Osimhen.

GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı 17 Ekim Cumartesi (Bugün) TSİ 16.00'da başladı.

GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

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101. RANDEVU

Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de bugüne kadar 100 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 57 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 22 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 21 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Ligde İstanbul ekibinin 177 golüne, Ankara temsilcisi 104 golle yanıt verdi. Geçtiğimiz sezon ligdeki maçları Galatasaray 3-2 ve 2-1'lik skorlarla kazanırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Gençlerbirliği rakibini 2-0 mağlup etti.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 3 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Aslan bu karşılaşmalarda Erzurumspor FK'yı 4-0, Başakşehir'i 3-2 yenerken, Trabzonspor'a ise 4-0 kaybetti.

7 MAÇIN 5'İNDE GOL YEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı maçlarda 16 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. Sarı-kırmızılılar ayrıca ligde çıktığı 7 maçın 5'inde kalesini gole kapatamadı. Cimbom, Erzurumspor FK ve Kocaelispor mücadelelerini ise gol yemeden tamamladı.

TAKIMIN EN GOLCÜSÜ OSIMHEN

Galatasaray'da Süper Lig'de kaydettiği gollerde Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ön plana çıktı. Osimhen attığı 6 golle takımının en golcüsü olurken, Abdülkerim Bardakcı ve Gabriel Sara 2'şer, Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Lucas Torreira, Roland Sallai ve Davinson Sanchez de 1'er kez gol sevinci yaşadı.

OKAN BURUK DÖNÜYOR

Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı Kasımpaşa müsabakasında takımının başında yer alamayan Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk, Gençlerbirliği mücadelesinde saha kenarındaki yerini aldı.

REŞAT ONUR COŞKUNSES DÜDÜK ÇALACAK

Gençlerbirliği ile Galatasaray arasında oynanacak müsabakayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetiyor. Coşkunses'in yardımcılıklarını Murat Altan ile Hüseyin Aylak yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Gültekin.

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KADRODA 4 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Barcelona maçının 11'ine göre Başkent ekibi karşısında 4 değişiklik yaptı. Buruk; Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Rafael Leao ve Yunus Akgün'ün yerine Roland Sallai, Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara ve Leroy Sane'ye görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira ve Lesley Ugochukwu kırmızı kart cezasından, Wilfried Singo ise tedavisi devam ettiğinden dolayı kadroda bulunmuyor.

ROLAND SALLAI 2 MAÇ SONRA 11'DE

Sarı-kırmızılılarda sağ bekte Macar futbolcu Roland Sallai'ye görev aldı. Son olarak milli maçlar için verilen aradan önce deplasmandaki Trabzonspor karşılaşmasında 11'de oynayan Sallai, Kasımpaşa mücadelesinin kadrosunda yer alırken, Barcelona karşısında ise sonradan oyuna dahil oldu. 29 yaşındaki futbolcu, Gençlerbirliği müsabakasıyla 2 maç sonra 11'de başladı. Son 2 karşılaşmada ise sağ bekte Barış Alper Yılmaz oynamıştı.

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