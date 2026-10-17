Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 8. haftasında Galatasaray kritik deplasmanda Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. Okan Buruk'un öğrencileri bu kritik maçtan mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. İşte karşılaşma öncesi tüm önemli detaylar...

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İŞTE GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

Gençlerbirliği: Güncellenecektir.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Sara, Lemina, Batrakov, Sane, Barış, Osimhen.

GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı 17 Ekim Cumartesi (Bugün) TSİ 16.00'da oynanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanacak.

101. RANDEVU

Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de bugüne kadar 100 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 57 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 22 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 21 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Ligde İstanbul ekibinin 177 golüne, Ankara temsilcisi 104 golle yanıt verdi. Geçtiğimiz sezon ligdeki maçları Galatasaray 3-2 ve 2-1'lik skorlarla kazanırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Gençlerbirliği rakibini 2-0 mağlup etti.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 3 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Aslan bu karşılaşmalarda Erzurumspor FK'yı 4-0, Başakşehir'i 3-2 yenerken, Trabzonspor'a ise 4-0 kaybetti.

7 MAÇIN 5'İNDE GOL YEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı maçlarda 16 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. Sarı-kırmızılılar ayrıca ligde çıktığı 7 maçın 5'inde kalesini gole kapatamadı. Cimbom, Erzurumspor FK ve Kocaelispor mücadelelerini ise gol yemeden tamamladı.

TAKIMIN EN GOLCÜSÜ OSIMHEN

Galatasaray'da Süper Lig'de kaydettiği gollerde Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ön plana çıktı. Osimhen attığı 6 golle takımının en golcüsü olurken, Abdülkerim Bardakcı ve Gabriel Sara 2'şer, Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Lucas Torreira, Roland Sallai ve Davinson Sanchez de 1'er kez gol sevinci yaşadı.

TORREIRA VE UGOCHUKWU CEZALI

Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı öncesinde 2 futbolcunun cezası bulunuyor. Kasımpaşa karşılaşmasında kırmızı kart gören Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ile Trabzonspor müsabakasından kırmızı kart cezası bulunan Fransız futbolcu Lesley Ugochukwu, Başkent deplasmanında yer alamayacak. Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo'nun kadroda olup, olmaması son antrenmandan sonra belli olacak.

OKAN BURUK DÖNÜYOR

Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı Kasımpaşa müsabakasında takımının başında yer alamayan Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk, Gençlerbirliği mücadelesinde saha kenarında olacak.

REŞAT ONUR COŞKUNSES DÜDÜK ÇALACAK

Gençlerbirliği ile Galatasaray arasında oynanacak müsabakayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Coşkunses'in yardımcılıklarını Murat Altan ile Hüseyin Aylak yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Gültekin olacak