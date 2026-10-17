Galatasaray'dan 70 milyon euro'luk dev hamle!
Avrupa kupalarındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için düğmeye basan sarı-kırmızılı yönetim, hafta içinde bonservis ödemeleri dahil toplam 70 milyon euro'yu kasasından çıkararak UEFA'ya borçsuzluk belgesini iletti. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 11:38
Hafta boyunca süren bu yoğun ödeme trafiği, kulübün gelecekteki mali sorumlulukları ve sürdürülebilirliği açısından da büyük bir önem taşıdı.
Galatasaray yönetimi, bu hassas süreç boyunca kulübün finansal yapısını korumak ve tüm borç yükümlülüklerini zamanında karşılamak için yoğun bir mesai harcadı.
UEFA'nın katı mali kriterleri çerçevesinde talep edilen tüm belgeler ve ödeme kanıtları zamanında teslim edilerek idari süreç başarıyla sonuçlandırıldı.
Takvim'de yer alan haberde Başkan Dursun Özbek'in UEFA kurallarına tavizsiz bir şekilde uyum sağlamak ve kulübü cezalardan korumak adına titizlikle çalıştığı vurgulandı.
Bu önemli mali adımın ardından sarı-kırmızılı camia, Avrupa kupalarındaki olası riskleri ortadan kaldırarak derin bir nefes aldı.
Kulüp yetkililerinin önümüzdeki dönemde de UEFA finansal fair-play kurallarına uygun adımlar atmaya devam edeceği ifade edildi.
Tamamlanan bu sürecin ardından Galatasaray, hem sportif hedeflerine odaklanma fırsatı buldu hem de uluslararası alandaki kurumsal güvenilirliğini bir kez daha kanıtlamış oldu.
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