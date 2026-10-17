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Ziraat Türkiye Kupası
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Galatasaray'dan 70 milyon euro'luk dev hamle!

Avrupa kupalarındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için düğmeye basan sarı-kırmızılı yönetim, hafta içinde bonservis ödemeleri dahil toplam 70 milyon euro'yu kasasından çıkararak UEFA'ya borçsuzluk belgesini iletti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 11:38
Galatasaray'dan 70 milyon euro'luk dev hamle!

Galatasaray, UEFA'nın finansal kriterleri kapsamında hazırlanan borçsuzluk belgesini yetkili mercilere resmi olarak iletti.

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Galatasaray'dan 70 milyon euro'luk dev hamle!

Sarı-kırmızılı yönetim, bu süreç doğrultusunda hafta içerisinde oyuncu bonservis ücretleri dahil olmak üzere toplamda 70 milyon euro tutarında devasa bir ödeme gerçekleştirdi.

Galatasaray'dan 70 milyon euro'luk dev hamle!

Yapılan bu hamleyle Cimbom, Avrupa kupalarındaki mali yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmek adına kritik bir eşiği geride bıraktı.

Galatasaray'dan 70 milyon euro'luk dev hamle!

Hafta boyunca süren bu yoğun ödeme trafiği, kulübün gelecekteki mali sorumlulukları ve sürdürülebilirliği açısından da büyük bir önem taşıdı.

Galatasaray'dan 70 milyon euro'luk dev hamle!

Galatasaray yönetimi, bu hassas süreç boyunca kulübün finansal yapısını korumak ve tüm borç yükümlülüklerini zamanında karşılamak için yoğun bir mesai harcadı.

Galatasaray'dan 70 milyon euro'luk dev hamle!

UEFA'nın katı mali kriterleri çerçevesinde talep edilen tüm belgeler ve ödeme kanıtları zamanında teslim edilerek idari süreç başarıyla sonuçlandırıldı.

Galatasaray'dan 70 milyon euro'luk dev hamle!

Takvim'de yer alan haberde Başkan Dursun Özbek'in UEFA kurallarına tavizsiz bir şekilde uyum sağlamak ve kulübü cezalardan korumak adına titizlikle çalıştığı vurgulandı.

Galatasaray'dan 70 milyon euro'luk dev hamle!

Bu önemli mali adımın ardından sarı-kırmızılı camia, Avrupa kupalarındaki olası riskleri ortadan kaldırarak derin bir nefes aldı.

Galatasaray'dan 70 milyon euro'luk dev hamle!

Kulüp yetkililerinin önümüzdeki dönemde de UEFA finansal fair-play kurallarına uygun adımlar atmaya devam edeceği ifade edildi.

Galatasaray'dan 70 milyon euro'luk dev hamle!

Tamamlanan bu sürecin ardından Galatasaray, hem sportif hedeflerine odaklanma fırsatı buldu hem de uluslararası alandaki kurumsal güvenilirliğini bir kez daha kanıtlamış oldu.

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