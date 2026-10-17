CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Galatasaray tek attı 3 aldı! Trendyol Süper Lig 8. Hafta

Galatasaray tek attı 3 aldı! Trendyol Süper Lig 8. Hafta

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0'lık skorla mağlup etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 17:59 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2026 18:29
Galatasaray tek attı 3 aldı! Trendyol Süper Lig 8. Hafta

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü 88. dakikada İrfan Can (K.K.) kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 19'a çıkaran Galatasaray, liderliğini sürdürdü.

Gençlerbirliği ise 8 puanda kaldı.

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, dev derbide Fenerbahçe'yi konuk ederken, Gençlerbirliği ise TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada sol kanatta topla buluşan Tongya'nın vuruşunda, savunmadan seken top kornere gitti.

36. dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Sane'nin kaptırdığı pozisyonda sağ kanattan yapılan ortada Salih Uçan defanstan seken topla ceza sahasında buluştu. Salih'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesiyle direğe çarparak kornere çıktı.

37. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Luis'in ortasında Thalisson'un kale sahasından kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.

39. dakikada Sane'nin ortasında arka direkte Osimhen'in kafa vuruşunda, yerden seken meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can Eğribayat kurtardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

41. dakikada sağdan yapılan ortada Salih Uçan, kale önünde istediği vuruşu yapamadı ve top auta gitti.

45+1. dakikada Osimhen'in çevirdiği topta Batrakov müsait pozisyonda topu auta yolladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

50. dakikada orta sahadan Eren Elmalı'nın kullandığı serbest vuruşta defansın arkasına sarkan Sallai, ceza sahası içinde topu kaleci İrfan Can Eğribayat'ın üzerine vurdu.

52. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Tongya'nın pasında Gouveia, meşin yuvarlağı üstten auta yolladı.

60. dakikada sağdan kullanılan kornerde Osimhen'in kafa vuruşunda, topu İrfan Can Eğribayat kornere çeldi.

62. dakikada defansın arkasına atılan pasla topla buluşan Mendes'in şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

85. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Deniz Gül'ün pasında Batrakov'un vuruşunda, top kaleci İrfan Can Eğribayat'ta kaldı.

88. dakikada konuk ekip öne geçti. Fıratcan Üzüm'ün kaptırdığı topla atağa çıkan Galatasaray'da sağ kanattan ceza sahasına giren Deniz Gül, dar açıdan çektiği şutta top ağlarla buluşturdu: 0-1

Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

MAÇTAN KARELER

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe-Alanyaspor | İlk 11'ler belli oldu
G.Saray'da ilginç değişiklik! Rafael Leao...
DİĞER
Noa Lang referans oldu! Hollandalı yıldız adım adım Galatasaray’a...
Başkan Erdoğan’dan sağlık personeli alımı müjdesi: 38 bin hekim dışı personel için 2026 bitmeden ilana çıkılacak
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da o futbolcudan 'Gitmek istiyorum' mesajı!
G.Saray'dan 70 milyon euro'luk hamle!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray tek attı 3 aldı! Galatasaray tek attı 3 aldı! 17:59
G.Saray'da ilginç değişiklik! Rafael Leao... G.Saray'da ilginç değişiklik! Rafael Leao... 17:46
F.Bahçe-Alanyaspor | İlk 11'ler belli oldu F.Bahçe-Alanyaspor | İlk 11'ler belli oldu 17:37
Atletico Madrid 3 puanı son dakikalarda aldı! Atletico Madrid 3 puanı son dakikalarda aldı! 17:07
Chelsea, Pedro Neto ile güldü! Chelsea, Pedro Neto ile güldü! 16:43
Everton-Chelsea maçında endişelendiren sakatlık! Everton-Chelsea maçında endişelendiren sakatlık! 16:36
Daha Eski
Real Betis-Barcelona maçı ne zaman? Real Betis-Barcelona maçı ne zaman? 11:08
Valencia-Athletic Bilbao maçı ne zaman? Valencia-Athletic Bilbao maçı ne zaman? 11:11
Hamburg-Stuttgart maçı ne zaman? Hamburg-Stuttgart maçı ne zaman? 11:14
G.Saray'dan 70 milyon euro'luk hamle! G.Saray'dan 70 milyon euro'luk hamle! 11:38
İşte günün maçlarının VAR hakemleri! İşte günün maçlarının VAR hakemleri! 12:16
Fenerbahçe'de kritik görüşme! "Kendini kanıtla" Fenerbahçe'de kritik görüşme! "Kendini kanıtla" 13:10