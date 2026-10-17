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Aslan'a dev golcü

Sarı-kırmızıllar, ara transfer döneminde 2.03'lük Senegalli için teklif yapacak. Fransa Ligue 2 ekibi Metz forması giyen Pape Moussa Fall için 10 milyon euro'luk teklif hazırlanıyor. Bu sezon oynadığı 8 maçta 7 gol atan 22 yaşındaki futbolcu, 3 hafta önce ilk kez milli formayı giydi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 06:50
Aslan'a dev golcü

Victor Osimhen'in forvette yalnız kalmasını istemeyen ve onun yokluğunu minimum seviyeye indirecek bir golcü arayan G.Saray, geleceğe önemli bir yatırım yapacak. Sarı-kırmızılı yönetim, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Metz forması giyen 22 yaşındaki golcü Pape Moussa Fall'a talip oldu. İki yıldır Belçika ekiplerine kiralanan Senegalli golcü, bu sezon Metz'de kaldı ve sezona da harika başladı. 8 haftası geride kalan ligde 7 gole imzasını atan Pape Moussa Fall dikkatleri üzerine çekti.

AVRUPA'NIN RADARINDA

Türkiye'deki 23 yaş altı yabancı kuralına da uygun bir isim olan Fall, 2.03'lük boyu ile kilitlenen maçları çözmeye de yardımcı oluyor. Sergilemiş olduğu performansla Fransa Ligue 1 ve Belçika takımlarının da dikkatini çekmeyi başaran genç futbolcu için elini çabuk tutmak isteyen G.Saray yönetimi, ocak ayında kapıyı çalacak. Piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcu için 10 milyon euro'luk bir bonservis bedelini gözden çıkartan sarı-kırmızılılar, ocak ayında gaza basacak.

AYAKLARINA HAKİM

Senegalli futbolcu uzun boyuna karşın ayaklarına da hakim bir futbolcu. Hava toplarında durdurulamaz bir isim olan Pape Moussa Fall, top tekniği de olan bir futbolcu. Savunma arkasına koşular yapan, çalım atıp iyi şut çekebilen Fall, gelişimini olumlu yönde devam ettirirse büyük bir potansiyele sahip.

SAMSUNSPOR ISTEMIŞTI

Fall'un ismi sezon başında bir başka Süper Lig ekibi Samsunspor ile anılmıştı. Yapılan görüşmelerden sonuç alamayan kırmızı-beyazlılar, Metz'in istediği bonservis bedeline çıkamadı. Bu sezona harika bir başlangıç yapan Senegalli oyuncu, şimdi değerine değer kattı.

ONUACHU ETKİSİ

Galatasaray yönetimi, Pape Moussa Fall'dan Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu katkısı almayı planlıyor. 2.01 boyunda Onuachu geçen sezon Süper Lig'de gol krallığı yaşarken attığı gollerde bordo-mavili takımı birçok maçta sırtladı. Pape Moussa Fall'un da özellikle Süper Lig'de benzer bir etki yaratabileceği konuşuluyor.

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