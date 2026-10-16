Okan Buruk'u sevindiren haber! Fenerbahçe derbisi öncesi...
Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında dev derbide karşı karşıya gelecekler. Cimbom'un ev sahibi olacağı karşılaşmanın heyecanı şimdiden başlarken sarı-kırmızılılarda yaşanan o gelişme, teknik direktör Okan Buruk'u bir hayli memnun etti. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 10:41 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2026 11:20
Okan Buruk'un öğrencilerinin ilk hedefi Gençlerbirliği deplasmanından mutlaka 3 puanla ayrılmak.
Cimbom bu maçın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik maçta deplasmanda Fransız ekibi Lille'e konuk olacak.
Sarı-kırmızılıları zorlu fikstüründe Lille maçının ardından dev derbi bekliyor.
Galatasaray bu 3 karşılaşmadan da hatasız bir şekilde galibiyetlerle ayrılmak isterken yaşanan o gelişme Okan Buruk'u bir hayli sevindirdi.
Cimbom'da Wilfried Singo uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı.
Sakatlığı nedeniyle çalışmalarını özel olarak sürdüren Wilfried Singo için bütün planlar Fenerbahçe derbisi üzerine yapılıyor.
Lille karşısında kadroda yer alması ve kısa bir süre alarak kendisini denemesi beklenen Fildişili futbolcunun, Fenerbahçe derbisinde tamamen hazır olacağı öğrenildi.
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