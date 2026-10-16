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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Okan Buruk'u sevindiren haber! Fenerbahçe derbisi öncesi...

Okan Buruk'u sevindiren haber! Fenerbahçe derbisi öncesi...

Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında dev derbide karşı karşıya gelecekler. Cimbom'un ev sahibi olacağı karşılaşmanın heyecanı şimdiden başlarken sarı-kırmızılılarda yaşanan o gelişme, teknik direktör Okan Buruk'u bir hayli memnun etti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 10:41 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2026 11:20
Okan Buruk'u sevindiren haber! Fenerbahçe derbisi öncesi...

Galatasaray, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçında sahasında Barcelona ile karşı karşıya gelmişti.

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Okan Buruk'u sevindiren haber! Fenerbahçe derbisi öncesi...

Cimbom bu kritik mücadelede Batrakov'un kaydettiği gol ile 1-0 öne geçmesine rağmen sonradan kalesinde gördüğü gollere engel olamadı ve sahadan 4-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

Okan Buruk'u sevindiren haber! Fenerbahçe derbisi öncesi...

Sarı-kırmızılılar bu mağlubiyetin ardından Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan Gençlerbirliği maçına odaklandı.

Okan Buruk'u sevindiren haber! Fenerbahçe derbisi öncesi...

Okan Buruk'un öğrencilerinin ilk hedefi Gençlerbirliği deplasmanından mutlaka 3 puanla ayrılmak.

Okan Buruk'u sevindiren haber! Fenerbahçe derbisi öncesi...

Cimbom bu maçın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik maçta deplasmanda Fransız ekibi Lille'e konuk olacak.

Okan Buruk'u sevindiren haber! Fenerbahçe derbisi öncesi...

Sarı-kırmızılıları zorlu fikstüründe Lille maçının ardından dev derbi bekliyor.

Okan Buruk'u sevindiren haber! Fenerbahçe derbisi öncesi...

Galatasaray bu 3 karşılaşmadan da hatasız bir şekilde galibiyetlerle ayrılmak isterken yaşanan o gelişme Okan Buruk'u bir hayli sevindirdi.

Okan Buruk'u sevindiren haber! Fenerbahçe derbisi öncesi...

Cimbom'da Wilfried Singo uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı.

Okan Buruk'u sevindiren haber! Fenerbahçe derbisi öncesi...

Sakatlığı nedeniyle çalışmalarını özel olarak sürdüren Wilfried Singo için bütün planlar Fenerbahçe derbisi üzerine yapılıyor.

Okan Buruk'u sevindiren haber! Fenerbahçe derbisi öncesi...

Lille karşısında kadroda yer alması ve kısa bir süre alarak kendisini denemesi beklenen Fildişili futbolcunun, Fenerbahçe derbisinde tamamen hazır olacağı öğrenildi.

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