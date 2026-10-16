CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Okan Buruk'tan radikal karar! Ayrılacakları öne sürülürken...

Okan Buruk'tan radikal karar! Ayrılacakları öne sürülürken...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi dönüşü Gençlerbirliği'ne konuk olmaya hazırlanıyor. Yoğun fikstürde kadro derinliğine önem veren ve yedek kulübesinden maksimum katkı almak isteyen Teknik Direktör Okan Buruk, adı ayrılıkla anılan o isimlerle ilgili kararını verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 09:04
Okan Buruk'tan radikal karar! Ayrılacakları öne sürülürken...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ikinci hafta maçında ağırladığı Barcelona'ya karşı istediği sonucu alamadı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Okan Buruk'tan radikal karar! Ayrılacakları öne sürülürken...

RAMS Park'ta 1-0 öne geçmesine rağmen Cimbom, İspanyol devine 4-1 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Okan Buruk'tan radikal karar! Ayrılacakları öne sürülürken...

Dev turnuvada henüz puanla tanışamayan Galatasaray'da gözler Gençlerbirliği mücadelesine çevrildi.

Okan Buruk'tan radikal karar! Ayrılacakları öne sürülürken...

Sarı-kırmızılılar, Avrupa dönüşü Başkent'teki mücadelede hata yapmak istemiyor.

Okan Buruk'tan radikal karar! Ayrılacakları öne sürülürken...

Öte yandan Teknik Direktör Okan Buruk'un sahaya süreceği ilk 11 taraftarlar tarafından merak ediliyor.

Okan Buruk'tan radikal karar! Ayrılacakları öne sürülürken...

Bu bağlamda başarılı çalıştırıcı, kadroda farklı alternatifleri değerlendirmek üzere gelecek maçlarda bazı isimlere daha fazla süre vereceği öne sürüldü.

Okan Buruk'tan radikal karar! Ayrılacakları öne sürülürken...

Takvim'in haberine göre bu isimler Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Renato Nhaga ve Bitshiabu oldu.

Okan Buruk'tan radikal karar! Ayrılacakları öne sürülürken...

Buruk, bu hamlesiyle birlikte adı ayrılık ile anılan oyuncuları yeniden kadroya kazandırmak ve yedek kulübesinden maksimum katkı almak istiyor.

Okan Buruk'tan radikal karar! Ayrılacakları öne sürülürken...

Yoğun fikstürde puan kaybı riskini en aza indirmek isteyen Galatasaray'da her oyuncunun form durumu ve motivasyonu kritik önem taşıyor.

Okan Buruk'tan radikal karar! Ayrılacakları öne sürülürken...

Sarı-kırmızılılar 17 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği'ne, ardından 21 Ekim Çarşamba günü Devler Ligi'nde Lille'e konuk olacak.

Beşiktaş'ın zaferi sonrası dikkat çeken sözler!
Maçın ardından Salah'a büyük övgü!
DİĞER
Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı! Icardi: Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcı…
Kara para aklama ve tehdit soruşturması: Murat Ağırel, Emir ve Ömer Sarıgül ile Aylin Kotil listede! Mustafa Sarıgül detayı
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de şok eden Asensio iddiası!
G.Saray'dan Devler Ligi transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'tan radikal karar! Ayrılık beklenirken... Buruk'tan radikal karar! Ayrılık beklenirken... 09:04
Çorum FK-Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Çorum FK-Çaykur Rizespor maçı ne zaman? 09:02
Zalgiris-Anadolu Efes maçı ne zaman? Zalgiris-Anadolu Efes maçı ne zaman? 08:48
Beşiktaş-Bayern Münih maçı ne zaman? Beşiktaş-Bayern Münih maçı ne zaman? 08:40
Beşiktaş'tan sağlık durumu açıklaması Beşiktaş'tan sağlık durumu açıklaması 08:37
Italiano'dan Orkun Kökçü'nün sakatlığı hakkında açıklama! Italiano'dan Orkun Kökçü'nün sakatlığı hakkında açıklama! 01:24
Daha Eski
Beşiktaş Almanya'da Hoffenheim'ı 3 golle geçti! Beşiktaş Almanya'da Hoffenheim'ı 3 golle geçti! 01:24
Amir Murillo: Kazanmayı çok istedik ve kazandık! Amir Murillo: Kazanmayı çok istedik ve kazandık! 01:28
Amir Murillo: Kazanmayı çok istedik ve kazandık! Amir Murillo: Kazanmayı çok istedik ve kazandık! 01:28
Önder Özen: Kalitemizle kazandık! Önder Özen: Kalitemizle kazandık! 01:32
Önder Özen: Kalitemizle kazandık! Önder Özen: Kalitemizle kazandık! 01:49
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün sonuçları! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün sonuçları! 01:59