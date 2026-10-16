Okan Buruk'tan radikal karar! Ayrılacakları öne sürülürken...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi dönüşü Gençlerbirliği'ne konuk olmaya hazırlanıyor. Yoğun fikstürde kadro derinliğine önem veren ve yedek kulübesinden maksimum katkı almak isteyen Teknik Direktör Okan Buruk, adı ayrılıkla anılan o isimlerle ilgili kararını verdi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 09:04
Sarı-kırmızılılar, Avrupa dönüşü Başkent'teki mücadelede hata yapmak istemiyor.
Öte yandan Teknik Direktör Okan Buruk'un sahaya süreceği ilk 11 taraftarlar tarafından merak ediliyor.
Bu bağlamda başarılı çalıştırıcı, kadroda farklı alternatifleri değerlendirmek üzere gelecek maçlarda bazı isimlere daha fazla süre vereceği öne sürüldü.
Takvim'in haberine göre bu isimler Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Renato Nhaga ve Bitshiabu oldu.
Buruk, bu hamlesiyle birlikte adı ayrılık ile anılan oyuncuları yeniden kadroya kazandırmak ve yedek kulübesinden maksimum katkı almak istiyor.
Yoğun fikstürde puan kaybı riskini en aza indirmek isteyen Galatasaray'da her oyuncunun form durumu ve motivasyonu kritik önem taşıyor.
Sarı-kırmızılılar 17 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği'ne, ardından 21 Ekim Çarşamba günü Devler Ligi'nde Lille'e konuk olacak.
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