Takvim'in haberine göre bu isimler Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Renato Nhaga ve Bitshiabu oldu.

Buruk, bu hamlesiyle birlikte adı ayrılık ile anılan oyuncuları yeniden kadroya kazandırmak ve yedek kulübesinden maksimum katkı almak istiyor.