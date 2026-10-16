Lille'de Galatasaray maçı öncesi büyük şok! Resmi açıklama geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşı karşıya gelmeye hazırlanan Lille'de sakatlık endişesi yaşanıyor. Fransız temsilcisinin Arsenal ile oynadığı mücadelede sakatlanan Ayase Ueda'nın durumu, sarı-kırmızılı ekiple yapılacak maç öncesinde merak konusu oldu.

Ancelotti'den Ueda açıklaması

Lille Teknik Direktörü Davide Ancelotti, Japon futbolcunun sakatlığına ilişkin yaptığı açıklamada oyuncunun sahalardan ne kadar uzak kalacağının henüz netleşmediğini belirtti. Tedavi süreci ve hissedilen ağrının iyileşme takvimini doğrudan etkileyeceğini vurgulayan Ancelotti, kesin bir süre vermekten kaçındı.

Ancelotti, Ueda'nın durumu hakkında şu ifadeleri kullandı:

Ayase Ueda için bir zaman dilimi vermek zor çünkü bu biraz alışılmadık bir sakatlık. Tedaviye ve ağrıya bağlı olarak çok şey değişecek. Ayak bileği sakatlığı (plantar fasya yırtığı) için futbolda kesin bir süre tahmin etmek çok zor. Zaman dilimi konusunda emin değiliz ve yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Umarım uzun sürmez..."

Fransız teknik adam, açıklamasında Ethan Mbappe'nin durumuna da değinerek genç futbolcunun hazır olduğunu ve iyi bir hafta geçirdiğini ifade etti.

GÖZLER GALATASARAY MAÇINA ÇEVRİLDİ

Lille ile Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 21 Ekim Çarşamba günü Fransa'daki Pierre Mauroy Stadı'nda karşı karşıya gelecek. TSİ 19.45'te başlaması planlanan mücadele öncesinde Ueda'nın forma giyip giyemeyeceği, yapılacak değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak.