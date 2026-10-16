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Kadro değişiyor

Teknik direktör Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi’ndeki Barcelona maçında forma giyen bazı isimleri G.Birliği deplasmanında kulübede tutarak rotasyona gidecek

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 06:50
Kadro değişiyor

Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon son 16 turuna kalan G.Saray, bu sezona ise istediği gibi başlayamadı. İlk 2 hafta sonunda puan toplayamayan sarı-kırmızılılar, salı günü Avrupa'nın en formda takımı olan Barcelona'ya 4-1 yenilmişti. İlk yarıda yüksek bir performans sergileyen sarıkırmızılı oyuncular büyük bir efor sarf etmişti. Bu nedenle teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'de yarın oynanacak olan G.Birliği mücadelesinde kadroda bazı değişikliklere gidecek.

BARIŞ ALPER BELİRSİZ

Kasımpaşa ve Barcelona maçlarında sağ bekte görev yaparak takımın yıldızı olan Barış Alper Yılmaz'ın dinlendirilmesi bekleniyor. Barcelona maçına büyük bir özveri ile çıkan Barış Alper'in hafif de olsa ağrısı bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk, milli futbolcusunu dinlendirebilir. Jakobs'un yerine Abdülkerim'in dönmesi beklenirken cezalı Ugochukwu ve Torreira'nın yokluğunda ise Renato Nhaga'ya forma şansı doğabilir. Son haftalarda eleştirilen Leroy Sane de ilk 11 için gündemde.

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