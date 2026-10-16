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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Galatasaray'dan Richarlison bombası! Devre arasında ödenecek rakam...

Galatasaray'dan Richarlison bombası! Devre arasında ödenecek rakam...

Sarı kırmızılılar, ara transfer döneminde Brezilyalı golcü için gaza basacak. ESPN'in haberine göre ocak ayında Tottenham'dan ayrılmaya hazırlanan 29 yaşındaki Richarlison için G.Saray teklif yapacak. İngiliz ekibinin 10 milyon euro'luk bonservis beklentisi olduğu belirtildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 06:50
Galatasaray'dan Richarlison bombası! Devre arasında ödenecek rakam...

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen G.Saray'ın rotasını İngiltere'ye çevirdiği iddia edildi.

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Galatasaray'dan Richarlison bombası! Devre arasında ödenecek rakam...

Deniz Gül'den beklediği katkıyı alamayan ve Osimhen'e yardımcı olabilecek bir forvet arayışında bulunan sarı-kırmızılılar, Tottenham ile iplerini koparan Brezilyalı golcü Richarlison'u gündemine aldı.

Galatasaray'dan Richarlison bombası! Devre arasında ödenecek rakam...

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki başarılı futbolcunun ocak ayında İngiliz ekibinden ayrılmak ve yeni bir takıma gitmek istediği iddia edildi. Bu haberin sahibi ise ESPN oldu.

Galatasaray'dan Richarlison bombası! Devre arasında ödenecek rakam...

ESPN'in haberine göre Tottenham, ayrılmayı kafasına koyan Brezilyalı oyuncunun gidişine onay verecek.

Galatasaray'dan Richarlison bombası! Devre arasında ödenecek rakam...

Ara dönemde gelecek teklifleri değerlendirmeye almak isteyen İngiliz ekibi Tottenham, piyasa değeri 15 milyon euro olan oyuncusu için 10 milyon euro'ya kadar indi.

Galatasaray'dan Richarlison bombası! Devre arasında ödenecek rakam...

Haberde bu bedeli veren takımın Richarlison'u alabileceği belirtildi.

Galatasaray'dan Richarlison bombası! Devre arasında ödenecek rakam...

Ancak sözleşmesi sezon sonunda biteceği için G.Saray'ın bu bedeli vermek istemediği öğrenildi.

Galatasaray'dan Richarlison bombası! Devre arasında ödenecek rakam...

Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Galatasaray'dan Richarlison bombası! Devre arasında ödenecek rakam...

Golcü kimliği ile ön plana çıkan Richarlison, gerektiğinde sol kanatta da görev yapabiliyor.

Galatasaray'dan Richarlison bombası! Devre arasında ödenecek rakam...

Her sezon kanatlarda da çok sayıda maçı bulunan 29 yaşındaki futbolcu, topla geriden de çıkabiliyor.

Galatasaray'dan Richarlison bombası! Devre arasında ödenecek rakam...

Bu sezon ligde sadece 68 dakika oynayan Richarlison, İngiliz ekibindeki kadro planlamasında düşünülmüyor.

Galatasaray'dan Richarlison bombası! Devre arasında ödenecek rakam...

Richarlison uluslararası tecrübesi üst seviyede olan bir futbolcu.

Galatasaray'dan Richarlison bombası! Devre arasında ödenecek rakam...

2017 yılından itibaren dünyanın en prestijli ligi olarak kabul edilen Premier Lig'de mücadele eden Brezilyalı futbolcu, milli takımda da çok sayıda maça çıktı.

Galatasaray'dan Richarlison bombası! Devre arasında ödenecek rakam...

54 kez Brezilya Milli Takım forması giyen Richarlison 20 gol kaydetme başarısı gösterdi.

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