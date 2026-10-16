Galatasaray'dan Richarlison bombası! Devre arasında ödenecek rakam...
Sarı kırmızılılar, ara transfer döneminde Brezilyalı golcü için gaza basacak. ESPN'in haberine göre ocak ayında Tottenham'dan ayrılmaya hazırlanan 29 yaşındaki Richarlison için G.Saray teklif yapacak. İngiliz ekibinin 10 milyon euro'luk bonservis beklentisi olduğu belirtildi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 06:50
ESPN'in haberine göre Tottenham, ayrılmayı kafasına koyan Brezilyalı oyuncunun gidişine onay verecek.
Ara dönemde gelecek teklifleri değerlendirmeye almak isteyen İngiliz ekibi Tottenham, piyasa değeri 15 milyon euro olan oyuncusu için 10 milyon euro'ya kadar indi.
Haberde bu bedeli veren takımın Richarlison'u alabileceği belirtildi.
Ancak sözleşmesi sezon sonunda biteceği için G.Saray'ın bu bedeli vermek istemediği öğrenildi.
Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
Golcü kimliği ile ön plana çıkan Richarlison, gerektiğinde sol kanatta da görev yapabiliyor.
Her sezon kanatlarda da çok sayıda maçı bulunan 29 yaşındaki futbolcu, topla geriden de çıkabiliyor.
Bu sezon ligde sadece 68 dakika oynayan Richarlison, İngiliz ekibindeki kadro planlamasında düşünülmüyor.
Richarlison uluslararası tecrübesi üst seviyede olan bir futbolcu.
2017 yılından itibaren dünyanın en prestijli ligi olarak kabul edilen Premier Lig'de mücadele eden Brezilyalı futbolcu, milli takımda da çok sayıda maça çıktı.
54 kez Brezilya Milli Takım forması giyen Richarlison 20 gol kaydetme başarısı gösterdi.
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