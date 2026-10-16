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Anasayfa Galatasaray Galatasaray'da Leroy Sane'nin geleceği için gündem olan karar!

Galatasaray'da Leroy Sane'nin geleceği için gündem olan karar!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da Leroy Sane ile ilgili flaş gelişmeler söz konusu. Futbolcunun geleceği merak konusu haline gelirken sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Dursun Özbek'ten olay hamle geldi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 11:18
Galatasaray'dan Leroy Sane için olay karar!

Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup olarak ikinci maçında da yenilgiyle ayrılan Galatasaray'da birçok futbolcu eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

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Galatasaray'dan Leroy Sane için olay karar!

Sarı-kırmızılılarda eleştirilen odağında olan isimlerin başındaysa Leroy Sane geliyor.

Galatasaray'dan Leroy Sane için olay karar!

Geçtiğimiz sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Alman yıldız, sezona istenen başlangıcı yapamadı.

Galatasaray'dan Leroy Sane için olay karar!

Alman futbolcunun bu sezon çıktığı 9 resmi maçta henüz gol veya asist katkısı yapamaması, ayrılık söylentilerini beraberinde getirdi.

Galatasaray'dan Leroy Sane için olay karar!

TAKIMDA KALACAK

Ancak Sky Sport'un haberine göre, Sane'nin ocak ayında Galatasaray'dan ayrılacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor.

Galatasaray'dan Leroy Sane için olay karar!

Alman futbolcunun, Suudi Arabistan'a transfer olacağı yönündeki söylentiler de şu anda somut bir gelişmeye dayanmadığı öğrenildi.

Galatasaray'dan Leroy Sane için olay karar!

DURSUN ÖZBEK'TEN TAM DESTEK

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Sane'ye tam destek verdiği ve kulübün 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyla yoluna devam etmeyi planladığı belirtildi.

Galatasaray'dan Leroy Sane için olay karar!

Haberde ayrıca Sane'nin Barcelona yenilgisi sonrasında taraftarlara verdiği mesaj da aktarıldı.

Galatasaray'dan Leroy Sane için olay karar!

"BİRLİKTE BU ZORLUĞU AŞACAĞIZ"

Yıldız futbolcu, İspanyol ekibine 4-1 mağlup oldukları maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İyi zamanlarda da zor zamanlarda da birbirimizin yanındayız. Tekrar en iyi formuma ulaşmak ve hak ettiğiniz performansı sergilemek için her gün çok çalışıyorum. Dün ve ilk günden bu yana verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Birlikte bu zorluğu aşacağız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan Leroy Sane için olay karar!

Leroy Sane, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 9 maçta 419 dakika süre aldı.

Galatasaray'dan Leroy Sane için olay karar!

Alman yıldız, gol ve asist katkısı üretemedi.

Galatasaray'dan Leroy Sane için olay karar!

Sane'nin sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'dan Leroy Sane için olay karar!

30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'dan Leroy Sane için olay karar!

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