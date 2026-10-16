Galatasaray'a 2 metrelik dev golcü: Pape Moussa Fall!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 24 hedefine odaklanan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de de üst üste 5. şampiyonluk için yarışıyor. Sarı-kırmızılı ekip, yoğun fikstürde Victor Osimhen'i dinlendirebilecek bir transfer için kolları sıvadı. İşte Galatasaray'ın devre arası hedefi olan o isim...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 13:53
TAKIMINI SIRTLIYOR
Çıktığı 8 maçta 7 gol kaydederek sezona müthiş bir başlangıç yapan Fall, Avrupa'da boy gösteren üst düzey bir kulüpte kendini kanıtlamak istiyor.
Öte yandan Metz, yeniden Ligue 1'e yükselme hedefinde Senegalli santrforuna güveniyor.
Öyle ki Cimbom'un yaz transfer döneminde Fransız ekibine 10 milyon euro'luk bir teklif sunduğu ve buna karşılık ret yanıtı aldığı aktarılıyor.
TRANSFERDE TANIDIK RAKİP
Trendyol Süper Lig'de ayrıca Samsunspor ile de anılan Moussa Fall için Avrupa'nın çeşitli liglerinden ilgi olduğu kaydediliyor.
Atalanta, Mainz, Club Brugge, Lille ve FC Lorient gibi takımlar 22 yaşındaki oyuncunun gelişimini yakından takip ediyor.
2.03 metre boyundaki Fall, güçlü fiziği ve bitiriciliği ile sarı-kırmızılılar için biçilmiş kaftan olarak görülüyor.
Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan yetenekli golcünün kulübü ile olan sözleşmesi Haziran 2029'da sona eriyor.
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