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Galatasaray'a 2 metrelik dev golcü: Pape Moussa Fall!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 24 hedefine odaklanan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de de üst üste 5. şampiyonluk için yarışıyor. Sarı-kırmızılı ekip, yoğun fikstürde Victor Osimhen'i dinlendirebilecek bir transfer için kolları sıvadı. İşte Galatasaray'ın devre arası hedefi olan o isim...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 13:53
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'a 2 metrelik dev golcü: Pape Moussa Fall!

Devre arasında hücum hattına takviye planlayan Galatasaray, 9 numara rotasyonunu güçlendirmek ve yoğun fikstürde Victor Osimhen'i dinlendirebilecek bir transfer için kolları sıvadı.

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Galatasaray'a 2 metrelik dev golcü: Pape Moussa Fall!

Bu doğrultuda oluşturduğu listede ince eleyip sık dokuyan sarı-kırmızılılar, gündemine Fransa Ligue 2'den sürpriz bir ismi aldı.

Galatasaray'a 2 metrelik dev golcü: Pape Moussa Fall!

Fransız basını, Galatasaray'ın FC Metz'in 22 yaşındaki golcüsü Pape Moussa Fall ile ilgilendiğini duyurdu.

Galatasaray'a 2 metrelik dev golcü: Pape Moussa Fall!

TAKIMINI SIRTLIYOR

Çıktığı 8 maçta 7 gol kaydederek sezona müthiş bir başlangıç yapan Fall, Avrupa'da boy gösteren üst düzey bir kulüpte kendini kanıtlamak istiyor.

Galatasaray'a 2 metrelik dev golcü: Pape Moussa Fall!

Öte yandan Metz, yeniden Ligue 1'e yükselme hedefinde Senegalli santrforuna güveniyor.

Galatasaray'a 2 metrelik dev golcü: Pape Moussa Fall!

Öyle ki Cimbom'un yaz transfer döneminde Fransız ekibine 10 milyon euro'luk bir teklif sunduğu ve buna karşılık ret yanıtı aldığı aktarılıyor.

Galatasaray'a 2 metrelik dev golcü: Pape Moussa Fall!

TRANSFERDE TANIDIK RAKİP

Trendyol Süper Lig'de ayrıca Samsunspor ile de anılan Moussa Fall için Avrupa'nın çeşitli liglerinden ilgi olduğu kaydediliyor.

Galatasaray'a 2 metrelik dev golcü: Pape Moussa Fall!

Atalanta, Mainz, Club Brugge, Lille ve FC Lorient gibi takımlar 22 yaşındaki oyuncunun gelişimini yakından takip ediyor.

Galatasaray'a 2 metrelik dev golcü: Pape Moussa Fall!

2.03 metre boyundaki Fall, güçlü fiziği ve bitiriciliği ile sarı-kırmızılılar için biçilmiş kaftan olarak görülüyor.

Galatasaray'a 2 metrelik dev golcü: Pape Moussa Fall!

Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan yetenekli golcünün kulübü ile olan sözleşmesi Haziran 2029'da sona eriyor.

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