Dönüş yapamıyor

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ni bir arada götürmeye çalışan G.Saray geçen sezon bunu büyük zorluklar yaşasa da başarmıştı. Büyük tabloya bakınca G.Saray üst üste 4. şampiyonluğuna ulaşmış ve Şampiyonlar Ligi'nde de son 16 turunu görmüş ve Liverpool'a elenmişti. Ancak bu süreç içerisinde G.Saray'ı çok zorlayan bir konu oldu: Süper Lig'deki deplasman maçları. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi maçları dönüşünde çıktığı Süper Lig maçlarında tahmin ettiğinden çok daha fazla puan kaybı yaşadı.

5 YENİLGİNİN ÜÇÜ

Geçen sezon ligde 5 yenilgi alan Cimbom, bunların 3'ünü Avrupa dönüşlerinde yaşadı. Geçen sezon G.Saray 6 kez Avrupa dönüşlerinde deplasmanlara gitti. Bu maçlarda 2 galibiyet elde eden Okan Buruk'un öğrencileri, 1 kez de berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte toplamda 11 puan kaybı yaşadı. Bu kez de G.Birliği deplasmanına konuk olmaya hazırlanan G.Saraylı oyuncular, geçen sezonki puan kayıplarının tekrarını istemiyor. Tamamen Ankara deplasmanına konsantre olan futbolcular, liderliğini sürdürmek istiyor.