Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray cumartesi günü saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 16 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 8 puan ve averajla 13. sırada yer alıyor.