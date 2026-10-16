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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Başkent'te parola galibiyet! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Başkent'te parola galibiyet! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, Başkent temsilcisini mağlup ederek taraftarına Barcelona yenilgisini unutturmayı hedefliyor. Cezası bittiği için yeniden kulübenin başına geçecek olan teknik direktör Okan Buruk, ilk 11 tercihlerini büyük oranda netleştirdi. İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği mücadelesindeki muhtemel 11'i...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 11:47
Başkent'te parola galibiyet! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray cumartesi günü saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 16 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 8 puan ve averajla 13. sırada yer alıyor.

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Başkent'te parola galibiyet! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

101. RANDEVU

Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de bugüne kadar 100 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 57 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 22 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 21 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Ligde İstanbul ekibinin 177 golüne, Ankara temsilcisi 104 golle yanıt verdi. Geçtiğimiz sezon ligdeki maçları Galatasaray 3-2 ve 2-1'lik skorlarla kazanırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Gençlerbirliği rakibini 2-0 mağlup etti.

Başkent'te parola galibiyet! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 3 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Aslan bu karşılaşmalarda Erzurumspor FK'yı 4-0, Başakşehir'i 3-2 yenerken, Trabzonspor'a ise 4-0 kaybetti.

Başkent'te parola galibiyet! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

7 MAÇIN 5'İNDE GOL YEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı maçlarda 16 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. Sarı-kırmızılılar ayrıca ligde çıktığı 7 maçın 5'inde kalesini gole kapatamadı. Cimbom, Erzurumspor FK ve Kocaelispor mücadelelerini ise gol yemeden tamamladı.

Başkent'te parola galibiyet! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

TAKIMIN EN GOLCÜSÜ OSIMHEN

Galatasaray'da Süper Lig'de kaydettiği gollerde Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ön plana çıktı. Osimhen attığı 6 golle takımının en golcüsü olurken, Abdülkerim Bardakcı ve Gabriel Sara 2'şer, Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Lucas Torreira, Roland Sallai ve Davinson Sanchez de 1'er kez gol sevinci yaşadı.

Başkent'te parola galibiyet! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

TORREIRA VE UGOCHUKWU CEZALI

Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı öncesinde 2 futbolcunun cezası bulunuyor. Kasımpaşa karşılaşmasında kırmızı kart gören Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ile Trabzonspor müsabakasından kırmızı kart cezası bulunan Fransız futbolcu Lesley Ugochukwu, Başkent deplasmanında yer alamayacak. Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo'nun kadroda olup, olmaması son antrenmandan sonra belli olacak.

Başkent'te parola galibiyet! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

OKAN BURUK DÖNÜYOR

Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı Kasımpaşa müsabakasında takımının başında yer alamayan Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk, Gençlerbirliği mücadelesinde saha kenarında olacak.

Başkent'te parola galibiyet! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

REŞAT ONUR COŞKUNSES DÜDÜK ÇALACAK

Gençlerbirliği ile Galatasaray arasında oynanacak müsabakayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Coşkunses'in yardımcılıklarını Murat Altan ile Hüseyin Aylak yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Gültekin olacak.

Başkent'te parola galibiyet! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

KADRO DEĞİŞİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçında forma giyen bazı isimleri Gençlerbirliği deplasmanında kulübede tutarak rotasyona gidecek.

Başkent'te parola galibiyet! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

BARIŞ ALPER BELİRSİZ

Kasımpaşa ve Barcelona maçlarında sağ bekte görev yaparak takımın yıldızı olan Barış Alper Yılmaz'ın dinlendirilmesi bekleniyor. Barcelona maçına büyük bir özveri ile çıkan Barış Alper'in hafif de olsa ağrısı bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk, milli futbolcusunu dinlendirebilir. Jakobs'un yerine Abdülkerim'in dönmesi beklenirken cezalı Ugochukwu ve Torreira'nın yokluğunda ise Renato Nhaga'ya forma şansı doğabilir. Son haftalarda eleştirilen Leroy Sane de ilk 11 için gündemde.

Başkent'te parola galibiyet! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte sarı-kırmızılıların muhtemel 11'i...

Başkent'te parola galibiyet! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

GALATASARAY: UĞURCAN, SALLAI, SANCHEZ, ABDÜLKERİM, JAKOBS, NHAGA, LEMINA, SANE (BARIŞ ALPER), BATRAKOV, LEAO, OSIMHEN

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