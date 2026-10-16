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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Aleksey Batrakov için flaş açıklama! 'Barcelona'ya transfer...'

Aleksey Batrakov için flaş açıklama! "Barcelona'ya transfer..."

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Barcelona'ya karşı kaydettiği tek golün sahibi olan Aleksey Batrakov ile ilgili Rusya'dan çarpıcı bir açıklama geldi. İşte yetenekli orta saha için yapılan o açıklama ve Barcelona'ya transfer olma hayaline dair dikkat çeken sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 10:00
Aleksey Batrakov için flaş açıklama! "Barcelona'ya transfer..."

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ikinci maçında sahasında Barcelona'yı ağırladı.

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Aleksey Batrakov için flaş açıklama! "Barcelona'ya transfer..."

Sarı-kırmızılılar, mücadelenin 28. dakikasında Aleksey Batrakov'un golü ile İspanyol devine karşı 1-0 öne geçti.

Aleksey Batrakov için flaş açıklama! "Barcelona'ya transfer..."

Temsilcimizin dakika 34'te köşe vuruşundan bulduğu ve farkı 2'ye çıkaran gol ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Aleksey Batrakov için flaş açıklama! "Barcelona'ya transfer..."

Maçın kırılma anı olarak görülen bu kararın ardından La Liga devi, dakika 43'te eşitliği yakaladı ve ikinci yarıda bulduğu gollerle mücadeleyi 4-1 kazandı.

Aleksey Batrakov için flaş açıklama! "Barcelona'ya transfer..."

Karşılaşmanın ardından Galatasaray'daki ilk golünü Barcelona'ya kaydeden Batrakov ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

Aleksey Batrakov için flaş açıklama! "Barcelona'ya transfer..."

Rusya Premier Ligi'nde Rostov forması Timur Suleymanov, maçın ardından Batrakov ile ilgili konuştu.

Aleksey Batrakov için flaş açıklama! "Barcelona'ya transfer..."

Rus futbolcu, ülkesinin basınına yaptığı açıklamalar ile gündem olurken yetenekli orta sahanın Barcelona'ya transfer olma hayaline değindi.

Aleksey Batrakov için flaş açıklama! "Barcelona'ya transfer..."

"HEPİMİZ ÇOK ŞAŞIRDIK"

Batrakov'un golünün Rusya'da geniş yankı bulduğunu aktaran Suleymanov, "Tüm takımımız çok şaşırdı ve Aleksey adına çok sevindi. Aleksey'i iyi tanıyorum ve onun adına mutluyuz, harika biri" dedi.

Aleksey Batrakov için flaş açıklama! "Barcelona'ya transfer..."

Öte yandan Suleymanov, Aleksey Batrakov'un bir gün Barcelona'da oynama hayalinden de şu şekilde bahsetti...

Aleksey Batrakov için flaş açıklama! "Barcelona'ya transfer..."

"BİR GÜN TRANSFER OLMASINI UMUYORUZ"

"Ona inanıyoruz ve aynı ruhla devam etmesini, bir gün hayalini kurduğu kulüp olan dünya devi Barcelona'ya transfer olmasını hep umuyoruz"

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