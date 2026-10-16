Aleksey Batrakov için flaş açıklama! "Barcelona'ya transfer..."
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Barcelona'ya karşı kaydettiği tek golün sahibi olan Aleksey Batrakov ile ilgili Rusya'dan çarpıcı bir açıklama geldi. İşte yetenekli orta saha için yapılan o açıklama ve Barcelona'ya transfer olma hayaline dair dikkat çeken sözler...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 10:00
Maçın kırılma anı olarak görülen bu kararın ardından La Liga devi, dakika 43'te eşitliği yakaladı ve ikinci yarıda bulduğu gollerle mücadeleyi 4-1 kazandı.
Karşılaşmanın ardından Galatasaray'daki ilk golünü Barcelona'ya kaydeden Batrakov ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşandı.
Rusya Premier Ligi'nde Rostov forması Timur Suleymanov, maçın ardından Batrakov ile ilgili konuştu.
Rus futbolcu, ülkesinin basınına yaptığı açıklamalar ile gündem olurken yetenekli orta sahanın Barcelona'ya transfer olma hayaline değindi.
"HEPİMİZ ÇOK ŞAŞIRDIK"
Batrakov'un golünün Rusya'da geniş yankı bulduğunu aktaran Suleymanov, "Tüm takımımız çok şaşırdı ve Aleksey adına çok sevindi. Aleksey'i iyi tanıyorum ve onun adına mutluyuz, harika biri" dedi.
Öte yandan Suleymanov, Aleksey Batrakov'un bir gün Barcelona'da oynama hayalinden de şu şekilde bahsetti...
"BİR GÜN TRANSFER OLMASINI UMUYORUZ"
"Ona inanıyoruz ve aynı ruhla devam etmesini, bir gün hayalini kurduğu kulüp olan dünya devi Barcelona'ya transfer olmasını hep umuyoruz"
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