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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Rams Park hayran bıraktı

Rams Park hayran bıraktı

RAMS Park’taki unutulmaz atmosfer hem Barcelonalı oyuncuları hem de maçı izleme şansı bulan milyonlarca insanı kendisine hayran bıraktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 06:50
Rams Park hayran bıraktı

Galatasaray ilk yarısını oldukça başarılı bir şekilde sonlandırdığı Barcelona maçında devamını getiremedi ancak dillere destan olan RAMS Park tribünleri bir kez daha herkesi kendisine hayran bırakmayı başardı. Sahadaki Barcelonalı oyuncuların büyük bir çoğunluğu bu coşkuya ilk kez tanıklık etme şansı bulurken, hayranlıklarını gizleyemedi. Teknik direktör Hansi Flick, maç öncesinde tribündeki atmosfere dikkat çekerken, Pedri ise mücadele bitiminde "Taraftarlar olağanüstüydü. Kulaklarımız çınlıyor" ifadelerini kullandı.

HERKES KONUŞTU

Eric Garcia da atmosferin kendilerini zorladığını belirterek, "Özellikle ilk dakikalarda çok zorlandık. Bu atmosferle birlikte bize önde baskı yaptılar" ifadelerini kullandı. Gecenin ve İspanya'nın yıldızı Lamine Yamal da, "Oynayacabileceğimiz en zorlu deplasmanlardan birisi. Çok zorlu bir statta oynadık. Rakibe nasıl baskı yaptıklarını gördük. G.Saray kaliteli bir takım. İkinci golleri iptal edilmese daha zorlu olabilirdi" dedi. Dün sosyal medyada da bütün futbolseverler RAMS Park'ın atmosferini konuştu.

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