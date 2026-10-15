Hedef en az 11 puan

Dünyanın en formda takımı Barcelona karşısında ilk yarıda harika bir futbol ortaya koyan G.Saray, ikinci yarıda üst üste gelen gollerle rakibine 4-1 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'nde geride 6 karşılaşma kalırken, temsilcimizin play-off için hala çok yüksek bir şansı bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk, Avrupa'da kalan 6 mücadeleden çıkartacakları minimum 11 puanın kendileri için yeterli olacağını düşünüyor. Burada en belirleyici nokta büyülü atmosferiyle RAMS Park'ta oynanacak maçlar olacak.

RAMS PARK'TA 9 PUAN!

Sırasıyla Stuttgart, Aston Villa ve Feyenoord'u evinde konuk edecek olan sarı-kırmızılılar bu 3 maçı da kazanıp 9 puan toplamak istiyor. Geçen yıl iç sahada 7 puan alan Cimbom, bunun üzerine çıkmayı başarırsa 11 puanı da aşabilir. Deplasmandaki AEK ve Lille maçlarından en az iki puan almak isteyen sarı-kırmızılılar, maksimum puan toplamaya çalışacak. Son haftada oynanacak olan PSG mücadelesine kadar Fransız ekibi ilk 8'i garantilerle Aslan'ı daha rahat bir atmosfer bekleyecek.

KALAN MAÇLAR

LİLLE-G.SARAY

G.SARAY-STUTTGART

G.SARAY-ASTON VİLLA

AEK-G.SARAY

G.SARAY-FEYENOORD

PSG-G.SARAY