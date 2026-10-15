CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Hedef en az 11 puan

Hedef en az 11 puan

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 2 haftayı puansız geçen Galatasaray'da reçete belli oldu. Geçen sezon 10 puanla kendisine play-off'ta yer bulan sarı-kırmızılılar, kalan altı mücadelede en az 11 puan toplayıp yeniden ilk 24 sıra içerisinde yer almak istiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 06:50
Hedef en az 11 puan

Dünyanın en formda takımı Barcelona karşısında ilk yarıda harika bir futbol ortaya koyan G.Saray, ikinci yarıda üst üste gelen gollerle rakibine 4-1 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'nde geride 6 karşılaşma kalırken, temsilcimizin play-off için hala çok yüksek bir şansı bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk, Avrupa'da kalan 6 mücadeleden çıkartacakları minimum 11 puanın kendileri için yeterli olacağını düşünüyor. Burada en belirleyici nokta büyülü atmosferiyle RAMS Park'ta oynanacak maçlar olacak.

RAMS PARK'TA 9 PUAN!

Sırasıyla Stuttgart, Aston Villa ve Feyenoord'u evinde konuk edecek olan sarı-kırmızılılar bu 3 maçı da kazanıp 9 puan toplamak istiyor. Geçen yıl iç sahada 7 puan alan Cimbom, bunun üzerine çıkmayı başarırsa 11 puanı da aşabilir. Deplasmandaki AEK ve Lille maçlarından en az iki puan almak isteyen sarı-kırmızılılar, maksimum puan toplamaya çalışacak. Son haftada oynanacak olan PSG mücadelesine kadar Fransız ekibi ilk 8'i garantilerle Aslan'ı daha rahat bir atmosfer bekleyecek.

KALAN MAÇLAR

LİLLE-G.SARAY

G.SARAY-STUTTGART

G.SARAY-ASTON VİLLA

AEK-G.SARAY

G.SARAY-FEYENOORD

PSG-G.SARAY

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
"Önemli olan F.Bahçe'yi rezil etmemek!"
Üründül'den Kartal'a sert eleştiri!
DİĞER
Noa Lang referans oldu! Hollandalı yıldız adım adım Galatasaray’a...
İstanbul'da Cumhuriyet tarihinin en şiddetli yağışı! Sel felaketinde 2 can kaybı: 1277 su baskını ihbarı
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
UEFA ülke puanı güncellendi!
Fenerbahçe Brahim Diaz'ı transfer edecek mi?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Marsilya - Olympiacos maçı detayları Marsilya - Olympiacos maçı detayları 08:40
KuPS - Trabzonspor maçı bilgileri KuPS - Trabzonspor maçı bilgileri 08:39
Melo'dan F.Bahçe'ye flaş gönderme! Melo'dan F.Bahçe'ye flaş gönderme! 08:36
Üründül'den Kartal'a sert eleştiri! Üründül'den Kartal'a sert eleştiri! 08:35
İsmail Kartal için flaş istifa çağrısı! İsmail Kartal için flaş istifa çağrısı! 01:40
İsmail Kartal için flaş istifa çağrısı! İsmail Kartal için flaş istifa çağrısı! 01:41
Daha Eski
Sağlıklı beslenirken sürekli acıkıyor musun? Sağlıklı beslenirken sürekli acıkıyor musun? 06:58
Lyon - Crystal Palace maçı detayları Lyon - Crystal Palace maçı detayları 06:59
Salzburg - Milan karşılaşmasının detayları Salzburg - Milan karşılaşmasının detayları 07:27
Benfica - Celtic maçı detayları Benfica - Celtic maçı detayları 07:55
"Önemli olan F.Bahçe'yi rezil etmemek!" "Önemli olan F.Bahçe'yi rezil etmemek!" 08:09
T. Abraham'dan F.Bahçe'ye gönderme! T. Abraham'dan F.Bahçe'ye gönderme! 08:22