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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Hansi Flick'ten Osimhen kararı! Galatasaray maçı sonrası...

Hansi Flick'ten Osimhen kararı! Galatasaray maçı sonrası...

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Galatasaray'a karşı RAMS Park'ta oynadıkları mücadelede Victor Osimhen'i yakın takibe aldı. Katalan ekibinin 4-1 kazandığı karşılaşmanın ardından Nijeryalı yıldızın transferine dair nihai karar verildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 10:58
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Hansi Flick'ten Osimhen kararı! Galatasaray maçı sonrası...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, lig aşamasının kritik ikinci hafta maçında Barcelona'yı konuk etti.

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Hansi Flick'ten Osimhen kararı! Galatasaray maçı sonrası...

Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'taki müthiş atmosferde 1-0 öne geçmeyi başarsa da, farkı ikiye çıkaran golleri ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı ve mücadele 4-1'lik mağlubiyetle sonuçlandı.

Hansi Flick'ten Osimhen kararı! Galatasaray maçı sonrası...

Bu zorlu karşılaşmanın hemen ardından, dünya futbolunun odağındaki isim olan Victor Osimhen ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi gündeme bomba gibi düştü.

Hansi Flick'ten Osimhen kararı! Galatasaray maçı sonrası...

İspanyol devi Barcelona, RAMS Park'ta Galatasaray'a karşı oynadıkları kritik mücadelede Nijeryalı yıldız golcünün sahadaki performansını yakın takibe aldı.

Hansi Flick'ten Osimhen kararı! Galatasaray maçı sonrası...

SON SÖZÜ HANSI FLICK SÖYLEDİ

Katalan ekibinin teknik direktörü Hansi Flick, İstanbul'daki büyük randevunun ardından oyuncunun durumuna dair nihai kararını verdi.

Hansi Flick'ten Osimhen kararı! Galatasaray maçı sonrası...

YAZ DÖNEMİNDE TEMAS KURDULAR

İspanyol basınından El Nacional'in duyurduğu habere göre; yaz transfer döneminde Osimhen cephesi Barcelona ile temasa geçmesine rağmen, La Liga devi o dönem olası bir transfere yeşil ışık yakmamıştı.

Hansi Flick'ten Osimhen kararı! Galatasaray maçı sonrası...

KAPILAR TAMAMEN KAPATILDI

Galatasaray'a konuk oldukları müsabakada yıldız oyuncunun sergilediği oyunu yeterli bulmayan Alman teknik adam Hansi Flick, 27 yaşındaki başarılı santrforu transfer listesinden tamamen çıkardı.

Hansi Flick'ten Osimhen kararı! Galatasaray maçı sonrası...

Deneyimli teknik adam, Osimhen gibi üst düzey bir ismi kadroya katmanın, takımda halihazırda yer alan oyuncuların rekabet ve performans seviyesine yukarı yönlü bir katkı sağlamayacağına hükmetti.

Hansi Flick'ten Osimhen kararı! Galatasaray maçı sonrası...

MALİYETİ DE AĞIR GELDİ

Öte yandan haberde, Nijeryalı golcünün olası transferinin kulüplere getireceği yüksek mali şartların da bu kararda büyük bir ağırlık taşıdığı vurgulandı.

Hansi Flick'ten Osimhen kararı! Galatasaray maçı sonrası...

Sarı-kırmızılı forma ile bu sezon 6 resmi müsabakada toplamda 6 kez fileleri havalandıran ve 3 asist katkısı sunan Osimhen'in kontratı Haziran 2029'da sona eriyor.

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