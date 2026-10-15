Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'taki müthiş atmosferde 1-0 öne geçmeyi başarsa da, farkı ikiye çıkaran golleri ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı ve mücadele 4-1'lik mağlubiyetle sonuçlandı.

Bu zorlu karşılaşmanın hemen ardından, dünya futbolunun odağındaki isim olan Victor Osimhen ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi gündeme bomba gibi düştü.