Hansi Flick'ten Osimhen kararı! Galatasaray maçı sonrası...
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Galatasaray'a karşı RAMS Park'ta oynadıkları mücadelede Victor Osimhen'i yakın takibe aldı. Katalan ekibinin 4-1 kazandığı karşılaşmanın ardından Nijeryalı yıldızın transferine dair nihai karar verildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 10:58
İspanyol devi Barcelona, RAMS Park'ta Galatasaray'a karşı oynadıkları kritik mücadelede Nijeryalı yıldız golcünün sahadaki performansını yakın takibe aldı.
SON SÖZÜ HANSI FLICK SÖYLEDİ
Katalan ekibinin teknik direktörü Hansi Flick, İstanbul'daki büyük randevunun ardından oyuncunun durumuna dair nihai kararını verdi.
YAZ DÖNEMİNDE TEMAS KURDULAR
İspanyol basınından El Nacional'in duyurduğu habere göre; yaz transfer döneminde Osimhen cephesi Barcelona ile temasa geçmesine rağmen, La Liga devi o dönem olası bir transfere yeşil ışık yakmamıştı.
KAPILAR TAMAMEN KAPATILDI
Galatasaray'a konuk oldukları müsabakada yıldız oyuncunun sergilediği oyunu yeterli bulmayan Alman teknik adam Hansi Flick, 27 yaşındaki başarılı santrforu transfer listesinden tamamen çıkardı.
Deneyimli teknik adam, Osimhen gibi üst düzey bir ismi kadroya katmanın, takımda halihazırda yer alan oyuncuların rekabet ve performans seviyesine yukarı yönlü bir katkı sağlamayacağına hükmetti.
MALİYETİ DE AĞIR GELDİ
Öte yandan haberde, Nijeryalı golcünün olası transferinin kulüplere getireceği yüksek mali şartların da bu kararda büyük bir ağırlık taşıdığı vurgulandı.
Sarı-kırmızılı forma ile bu sezon 6 resmi müsabakada toplamda 6 kez fileleri havalandıran ve 3 asist katkısı sunan Osimhen'in kontratı Haziran 2029'da sona eriyor.
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